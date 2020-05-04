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Динь назвал цель «Эвертона» на оставшуюся часть сезона

сегодня, 15:55

Защитник «Эвертона» Люка Динь в общении со Sky Sports ответил на вопрос о том, какую цель он будет преследовать вместе с командой после возобновления розыгрыша АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Финишировать в еврокубковой зоне, точно. Мы должны финишировать очень высоко. Если мы сможем закончить чемпионат в зоне еврокубков, это будет наилучшим вариантом для клуба и болельщиков.

Отметим, что ранее Динь высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси, с которым вместе выступал в составе «сине-гранатовых».

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:13
Ни какую зону еврокубков не попадут, фантазирует Динь.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:57
А, что так кисло? Чемпионство не менее!
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