Бергоми призвал «Интер» подписать Погба

Бывший игрок «Интера» в разговоре с Gazzetta dello Sport заявил, что миланцам следует попытаться приобрести хавбека МЮ , ранее выступавшего в Серии А за «Ювентус».

Если у вас есть экономический потенциал, чтобы подписать его, вы должны сделать это немедленно. Это правда, что Погба показывает не лучший футбол в последние сезоны, но [в случае перехода в «Интер»] он вернется к футболу, который хорошо знает. Ему не потребуется время на адаптацию, он может сразу оставить свой след. Учитывая его технику и физические данные, он будет доминировать в Серии А.