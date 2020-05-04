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Бергоми призвал «Интер» подписать Погба

сегодня, 11:11

Бывший игрок «Интера» Джузеппе Бергоми в разговоре с Gazzetta dello Sport заявил, что миланцам следует попытаться приобрести хавбека МЮ Поля Погба, ранее выступавшего в Серии А за «Ювентус».

Если у вас есть экономический потенциал, чтобы подписать его, вы должны сделать это немедленно. Это правда, что Погба показывает не лучший футбол в последние сезоны, но [в случае перехода в «Интер»] он вернется к футболу, который хорошо знает. Ему не потребуется время на адаптацию, он может сразу оставить свой след. Учитывая его технику и физические данные, он будет доминировать в Серии А. 

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ намерен продать Погба.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:20
Дураков нет, пусть МЮ с ним нянчится.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:46
Конте умный человек и великолепный тренер и врядли потерпит присутствие в команде этого бездарного зулуса.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:16
Эта сломанная рухлядь никому не нужна.
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