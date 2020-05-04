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Таре выступил за возобновление розыгрыша Серии А

сегодня, 10:53

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в беседе со Sky Sport Italia заявил, что правительство Италии не вправе прекратить нынешний розыгрыш Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Я слышал, что указ о прекращении чемпионата может выйти на этой неделе. Но это не в их компетенции. ФИФА и УЕФА ясно выразили свою позицию и заявили, что национальные первенства должны быть завершены.

Также Таре высказался о борьбе за скудетто, в которой участвует «Лацио». На момент приостановки чемпионата Италии «орлы» занимали второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Говорить о скудетто, когда осталось провести 12 матчей, в которых будут разыграны 36 очков, — это перебор. Надеюсь на это [на победу в борьбе за чемпионство – ред.), но, думаю, мы не будем прежней командой, когда чемпионат возобновится.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Италии разрешили клубам возобновить тренировки.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 11:28
Нужно доигрывать!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:16
Не от федерации футбола зависит возобновить чемпионат.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:13
В интересах Лацио возобновить чемпионат есть шанс взять золото.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:02
Ну да, как смеет правительство Италии навязывать свое некомпетентное мнение на территории этой самой Италии, да ещё и наперекор самым главным мировым институтам - ФИФА и УЕФА..
drug01
drug01
сегодня в 10:56
Это хорошо удачи вперёд
drug01
drug01
сегодня в 10:55
Это хорошо удачи
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