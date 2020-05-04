Таре выступил за возобновление розыгрыша Серии А

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сегодня, 10:53

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в беседе со Sky Sport Italia заявил, что правительство Италии не вправе прекратить нынешний розыгрыш Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Я слышал, что указ о прекращении чемпионата может выйти на этой неделе. Но это не в их компетенции. ФИФА и УЕФА ясно выразили свою позицию и заявили, что национальные первенства должны быть завершены.

Также Таре высказался о борьбе за скудетто, в которой участвует «Лацио». На момент приостановки чемпионата Италии «орлы» занимали второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Говорить о скудетто, когда осталось провести 12 матчей, в которых будут разыграны 36 очков, — это перебор. Надеюсь на это [на победу в борьбе за чемпионство – ред.), но, думаю, мы не будем прежней командой, когда чемпионат возобновится.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Италии разрешили клубам возобновить тренировки.