Бывший тренер Холанда: «Эрлинг — новый Ибрагимович. Он перейдет в „Реал“»

Словацкий специалист Станислав Мацек, являющийся бывшим тренером форварда дортмундской «Боруссии» , рассказал о будущем норвежского нападающего.

Могу рассказать вам забавную историю про него. Его девушка, тоже из Норвегии, приехала к нему в Зальцбург. Через несколько дней она улетела назад, потому что Эрлинг сказал ей, что должен быть сконцентрирован только на футболе.

Я был очень впечатлен, когда впервые увидел Холанда. Это был парень, который работал как профи. Он сказал мне: «Чтобы достичь высот, не нужно работать быстро – нужно работать усердно».

Холанд – новый Ибрагимович. Я бы сказал, что он лучше в плане движения и скорости. Он сделал огромный шаг, перейдя в «Боруссию». Если Холанд продолжит прогрессировать, то без сомнений перейдет в более сильный клуб — в «Реал». Он создан для «Реала».