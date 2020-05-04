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Бывший тренер Холанда: «Эрлинг — новый Ибрагимович. Он перейдет в „Реал“»

сегодня, 13:41

Словацкий специалист Станислав Мацек, являющийся бывшим тренером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о будущем норвежского нападающего.

Могу рассказать вам забавную историю про него. Его девушка, тоже из Норвегии, приехала к нему в Зальцбург. Через несколько дней она улетела назад, потому что Эрлинг сказал ей, что должен быть сконцентрирован только на футболе.

Я был очень впечатлен, когда впервые увидел Холанда. Это был парень, который работал как профи. Он сказал мне: «Чтобы достичь высот, не нужно работать быстро – нужно работать усердно».

Холанд – новый Ибрагимович. Я бы сказал, что он лучше в плане движения и скорости. Он сделал огромный шаг, перейдя в «Боруссию». Если Холанд продолжит прогрессировать, то без сомнений перейдет в более сильный клуб — в «Реал». Он создан для «Реала».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:04
Не факт что перейдёт. Никто толком не может знать.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:57
Всё верно,Реал - это эталон для футболиста!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 13:55
Новый иудагимович? Холанд предаст команду, когда она попадёт в беду? Холанд поиграет за обе стороны дерби? Холанд будет мочить своих же собственных одноклубников? Холанд будет позорить свою сборную?

Не дай Бог никому быть как ЭТО!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:50
Куда-нибудь да перейдёт. )))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:48
Холанд перейдёт в Реал потому, что он новый Ибрагимович.
beefs
beefs
сегодня в 13:42
перейдет если пригласят
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