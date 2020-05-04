Профсоюз футболистов предложил свою реформу ФНЛ

Генеральный секретарь профсоюза футболистов Николай Грамматиков заявил, что в ФНЛ можно провести реформу, основываясь на данных Международного центра спортивных исследований, согласно которому в РПЛ игроки до 22 лет получают только 11,3% игрового времени.
Сегодня у российского футбола есть уникальный шанс, когда можно подготовить в течение двух лет достаточно серьёзный кадровый резерв. Мы часто слышим, и это подтверждается цифрами, что российская лига одна из самых старых в Европе. А цены на молодых российских игроков необоснованно завышенные. Ещё мы слышали заявления клубов РПЛ, что причина этого всегда одна: спрос на новых молодых игроков существенно превышает то предложение, которое могут обеспечить клубы условной второй восьмёрки из РПЛ и уж тем более из ФНЛ. На самом деле, мы уже забыли когда последний раз игроки из ФНЛ переходили в ведущие клубы Премьер-лиги.
Молодые игроки сегодня не растут в наших футбольных клубах из-за отсутствия должной игровой практики, что опять-таки подтверждается цифрами. При этом нельзя сказать, что в России нет талантливых игроков. На уровне международных соревнований в возрасте 17-19 лет сборная России добивается существенных результатов.
Вместе с тем ФНЛ который год испытывает сложности с тем, чтобы набрать к себе достаточное количество команд в силу того, что лига экономически не в состоянии обеспечивать своими доходами и 20% покрытия бюджета клубов, не говоря уже о больших цифрах.
Единственным выходом здесь остаётся получение клубами доходов за трансферы и подготовку футболистов, но с этим всегда возникали сложности поскольку клубы жертвовали игровыми временем предоставленным молодым футболистам в пользу занятия более высокого места в турнирной таблице, особенно, чтобы избежать угрозы вылета. Если же такая угроза будет отсутствовать, тогда РФС может внести ещё одну поправку и существенно увеличить количество молодых футболистов в клубах ФНЛ. Сейчас требования минимальны — один игрок до 21 года на поле. Изменить это правило можно было бы на обязательство заявить на сезон 12 игроков до 2021 года и 13 игроков вне возрастного ценза.
Таким образом, за два года можно будет подготовить до 200 игроков в возрасте 20-23 лет, которые могли бы оказаться в клубах РПЛ. Тем самым на рынке труда будет увеличено предложение, клубы ФНЛ существенно сократят свою зависимость от бюджетного финансирования, а ведущие клубы РПЛ избавятся от необходимости переплаты за молодых российских игроков. При этом действовать надо сейчас, пока регламенты ещё не утверждены. Окно возможностей открыто.
До стольки лет просто не живут, наверное до 21 года.
До стольки лет просто не живут, наверное до 21 года.