Профсоюз футболистов предложил свою реформу ФНЛ

Генеральный секретарь профсоюза футболистов Николай Грамматиков заявил, что в ФНЛ можно провести реформу, основываясь на данных Международного центра спортивных исследований, согласно которому в РПЛ игроки до 22 лет получают только 11,3% игрового времени.

Сегодня у российского футбола есть уникальный шанс, когда можно подготовить в течение двух лет достаточно серьёзный кадровый резерв. Мы часто слышим, и это подтверждается цифрами, что российская лига одна из самых старых в Европе. А цены на молодых российских игроков необоснованно завышенные. Ещё мы слышали заявления клубов РПЛ , что причина этого всегда одна: спрос на новых молодых игроков существенно превышает то предложение, которое могут обеспечить клубы условной второй восьмёрки из РПЛ и уж тем более из ФНЛ . На самом деле, мы уже забыли когда последний раз игроки из ФНЛ переходили в ведущие клубы Премьер-лиги.

Молодые игроки сегодня не растут в наших футбольных клубах из-за отсутствия должной игровой практики, что опять-таки подтверждается цифрами. При этом нельзя сказать, что в России нет талантливых игроков. На уровне международных соревнований в возрасте 17-19 лет сборная России добивается существенных результатов.

Вместе с тем ФНЛ который год испытывает сложности с тем, чтобы набрать к себе достаточное количество команд в силу того, что лига экономически не в состоянии обеспечивать своими доходами и 20% покрытия бюджета клубов, не говоря уже о больших цифрах.

Единственным выходом здесь остаётся получение клубами доходов за трансферы и подготовку футболистов, но с этим всегда возникали сложности поскольку клубы жертвовали игровыми временем предоставленным молодым футболистам в пользу занятия более высокого места в турнирной таблице, особенно, чтобы избежать угрозы вылета. Если же такая угроза будет отсутствовать, тогда РФС может внести ещё одну поправку и существенно увеличить количество молодых футболистов в клубах ФНЛ . Сейчас требования минимальны — один игрок до 21 года на поле. Изменить это правило можно было бы на обязательство заявить на сезон 12 игроков до 2021 года и 13 игроков вне возрастного ценза.