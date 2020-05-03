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Президент «Лиона» хочет лишить «Марсель» участия в Лиге чемпионов

сегодня, 17:23

По информации французских СМИ, президент «Лиона» Жан-Мишель Ола собирается лишить «Марсель» возможности участия в Лиге чемпионов, ссылаясь на финансовые проблемы соперника.

Напомним, что сезон в чемпионате Франции досрочно завершен. «Марсель», занимавший вторую строчку в таблице на момент остановки, напрямую квалифицируется в Лигу чемпионов. В свою очередь «Лион», остановившийся на 7-м месте, остается без еврокубков. 

Босс «Лиона» Жан-Мишель Ола, с самого начала сезона поднимавший тему финансовой несостоятельности «Марселя», решил надавить на эту тему в очередной раз. Дело в том, что «Марсель» за три последних сезона потерпел убытки в размере более чем 200 млн евро, когда по правилам допускается не более 30 миллионов убытков в среднем за год. 

Таким образом Ола хочет лишить «Марсель» возможности участия в ЛЧ, что позволит его клубу «залезть» в квалификацию Лиги Европы с косвенного 6-го места.

Также известно, что «Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:16
А вообще удивляет и вызывает хорошие эмоции поведение УЕФА, видимо они не в теме с пандемией...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:15
Я думаю, Франция поспешила с решением закончить чемп, время было, как минимум месяц....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:15
Врядли получится, наверняка УЕФА сделает в финансовом фейр-плей послабления на этот год.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:57
Ох и некрасиво поступает президент "Лиона", хотя какой лев? Так себя львы не ведут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:44
У нас такая же хрень начнётся, если не доиграть. гинер мастер такие козьи рожи делать...
particular
particular
сегодня в 17:41
Французская галантность и европейская деликатность в полный рост..:))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:24
Не фига себе ситуёвина
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