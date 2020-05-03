Президент «Лиона» хочет лишить «Марсель» участия в Лиге чемпионов

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сегодня, 17:23

По информации французских СМИ , президент «Лиона» Жан-Мишель Ола собирается лишить «Марсель» возможности участия в Лиге чемпионов, ссылаясь на финансовые проблемы соперника.

Напомним, что сезон в чемпионате Франции досрочно завершен. «Марсель», занимавший вторую строчку в таблице на момент остановки, напрямую квалифицируется в Лигу чемпионов. В свою очередь «Лион», остановившийся на 7-м месте, остается без еврокубков.

Босс «Лиона» Жан-Мишель Ола, с самого начала сезона поднимавший тему финансовой несостоятельности «Марселя», решил надавить на эту тему в очередной раз. Дело в том, что «Марсель» за три последних сезона потерпел убытки в размере более чем 200 млн евро, когда по правилам допускается не более 30 миллионов убытков в среднем за год.

Таким образом Ола хочет лишить «Марсель» возможности участия в ЛЧ , что позволит его клубу «залезть» в квалификацию Лиги Европы с косвенного 6-го места.

Также известно, что «Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции.