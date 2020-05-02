Бэйл рассказал, как играл в гольф с Модричем

Полузащитник мадридского «Реала» рассказал о худшем игроке в гольф среди своих партнеров по команде

Лука Модрид. 100%. Однажды мы остановились в отеле, делать было нечего. У них было поле для гольфа и тренировочная гольф-площадка. Я спросил Луку: «Ты не против поиграть?».

Он взял клюшку в руки и даже не знал, как ее держать. Замахнулся и ударил по земле.

По-моему, из 20 попыток он попал по мячу всего раз. И потом сдался. На следующий день Модрич пришел ко мне и сказал: «У меня спина отваливается».