Бэйл рассказал, как играл в гольф с Модричем

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о худшем игроке в гольф среди своих партнеров по команде
Лука Модрид. 100%. Однажды мы остановились в отеле, делать было нечего. У них было поле для гольфа и тренировочная гольф-площадка. Я спросил Луку: «Ты не против поиграть?».
Он взял клюшку в руки и даже не знал, как ее держать. Замахнулся и ударил по земле.
По-моему, из 20 попыток он попал по мячу всего раз. И потом сдался. На следующий день Модрич пришел ко мне и сказал: «У меня спина отваливается».
Ранее Бэйл рассказал, что часто играет в гольф в Лос-Анджелесе.