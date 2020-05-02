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Бэйл рассказал, как играл в гольф с Модричем

сегодня, 19:37

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о худшем игроке в гольф среди своих партнеров по команде

Лука Модрид. 100%. Однажды мы остановились в отеле, делать было нечего. У них было поле для гольфа и тренировочная гольф-площадка. Я спросил Луку: «Ты не против поиграть?».

Он взял клюшку в руки и даже не знал, как ее держать. Замахнулся и ударил по земле.

По-моему, из 20 попыток он попал по мячу всего раз. И потом сдался. На следующий день Модрич пришел ко мне и сказал: «У меня спина отваливается».

Ранее Бэйл рассказал, что часто играет в гольф в Лос-Анджелесе.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:57
Ахринеть поиграли в гольф ;)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:56
Бейл решил перед болельщиками ещё и Модрича с гольфом подставить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:46
это не просто))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:39
Ну что поделать...:)))
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