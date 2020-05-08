«Интер» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки

«Интер» объявил, что результаты тестов на коронавирус всех футболистов клуба были отрицательными.
Таким образом, «нерадзурри» с сегодняшнего дня возобновят тренировки на добровольной основе.
📢 | COMUNICATO— Inter (@Inter) May 8, 2020
Tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi 👉 https://t.co/cECHLrz5SV#FCIM
Напомним, что с 4 мая разрешены индивидуальные тренировки, а с 18 мая — командные.