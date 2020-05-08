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«Интер» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки

сегодня, 16:36

«Интер» объявил, что результаты тестов на коронавирус всех футболистов клуба были отрицательными.

Таким образом, «нерадзурри» с сегодняшнего дня возобновят тренировки на добровольной основе.

Напомним, что с 4 мая разрешены индивидуальные тренировки, а с 18 мая — командные.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:49
Интер только начинает тренировки, а юве уже по всем кабинетам прошёлся)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:45
хорошие новости приятно читать)))
drug01
drug01
сегодня в 16:41
Это приятно читать!
6p2gkpz9zpas
6p2gkpz9zpas
сегодня в 16:38
Хорошо. Ждем возобновления чемпионата.
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