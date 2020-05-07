«Ливерпуль» открыл клубную базу для игроков

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сегодня, 20:05

«Ливерпуль» разрешил игрокам доступ к клубной базе, чтобы они могли совершать пробежки. Объект был открыт для футболистов в понедельник в соответствии со строгими протоколами безопасности. На территории тренировочного комплекса могут одновременно находиться не более трех игроков, при этом за их занятиями наблюдает медработник.

По данным источника, каждый из футболистов тренируется в течение часа на отдельном поле. При этом тренеры команд не посещают занятия. Игроки могут находиться только на открытом воздухе, им запрещен вход в здание базы. Отмечается, что пока возможностью совершать беговые упражнения на базе воспользовались менее половины игроков «Ливерпуля».