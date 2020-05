Футболисты «Боруссии» М начали проводить командные тренировки

Пресс-служба «Боруссии» М показала фотографию с тренировки команды.

С сегодняшнего дня футболисты немецкого клуба занимаются в команде. Также отмечается, что все игроки сдали тесты на коронавирус, все результаты на наличие инфекции отрицательные.

ℹ️ Borussia return to team training today.



👉 Coronavirus tests on players and staff came back negative.

👉 @Deniszakaria8 underwent knee surgery.#DieFohlen pic.twitter.com/07FrMKyaK5