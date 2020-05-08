«Барселона» возобновит тренировки 8 мая

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сегодня, 02:36

«Барселона» возобновит тренировки на базе клуба утром 8 мая, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

Футболисты начнут тренировку в 9:30 по местному времени. Игроки прибудут на базу, будучи одетыми в форму, проведут занятия, после чего покинут базу, не заходя в раздевалку и другие помещения тренировочного центра.

Отмечается, что футболисты будут заниматься индивидуально на безопасном расстоянии друг от друга.

Вчера стало известно, что игроки и персонал «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус.