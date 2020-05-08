«Барселона» возобновит тренировки 8 мая

«Барселона» возобновит тренировки на базе клуба утром 8 мая, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».
Футболисты начнут тренировку в 9:30 по местному времени. Игроки прибудут на базу, будучи одетыми в форму, проведут занятия, после чего покинут базу, не заходя в раздевалку и другие помещения тренировочного центра.
Отмечается, что футболисты будут заниматься индивидуально на безопасном расстоянии друг от друга.
Вчера стало известно, что игроки и персонал «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус.