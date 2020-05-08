МЮ и ПСЖ намерены перехватить Лаутаро Мартинеса у «Барсы»

1588950082

сегодня, 18:01

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» пытаются приобрести нападающего «Интера» . Главным претендентом на форварда считается «Барселона», однако, по данным испанской прессы, МЮ и ПСЖ не оставляют надежд заполучить игрока. Отмечается, что манкунианцы и парижане предлагают Мартинесу выгодные условия контракта.

Ранее стало известно, что Мартинес стал ближе к переходу в «Барселону». Сообщалось, что «Интер» и «Барса» согласовали план сделки по трансферу игрока.