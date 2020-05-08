ГлавнаяНовости

МЮ и ПСЖ намерены перехватить Лаутаро Мартинеса у «Барсы»

сегодня, 18:01

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» пытаются приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Главным претендентом на форварда считается «Барселона», однако, по данным испанской прессы, МЮ и ПСЖ не оставляют надежд заполучить игрока. Отмечается, что манкунианцы и парижане предлагают Мартинесу выгодные условия контракта.

Ранее стало известно, что Мартинес стал ближе к переходу в «Барселону». Сообщалось, что «Интер» и «Барса» согласовали план сделки по трансферу игрока.

Все новости
СлухиДиоп и Чилуэлл стали приоритетными целями «Тоттенхэма»
Сегодня, 18:23 Комментарии2
Слухи«Вест Хэм» не хочет обменивать Райса на Дайера
Сегодня, 17:43 Комментарии3
Слухи«Ювентус» и «Наполи» начали переговоры по Милику
Сегодня, 17:15 Комментарии4
СлухиПьянич согласен перейти в «Барселону»
Сегодня, 14:42 Комментарии15
Слухи«Реал» не будет покупать Погба
Сегодня, 10:19 Комментарии32
Слухи«Боруссия» ожидает, что Санчо не покинет клуб ближайшим летом
Сегодня, 09:13 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 18:31
Конечно, МЮ не кладбище талантов😂😂😂
Великий аналитик из Реала😂😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:13
Думаю , что в Барсу перейдет.
NOVA
NOVA
сегодня в 18:09
лучше в мю ему конечно, ну накрайняк в псж, если те икарди не выкупят, ну уж точно не в барсу, кладбище талантов!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:07
перехватывайте как получится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100