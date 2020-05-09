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«Уотфорд» выступил против доигровки сезона на нейтральных полях

сегодня, 14:15

Исполнительный директор «Уотфорда» Скотт Даксберри заявил, что клуб не хочет доигрывать сезон на нейтральных полях.

Я понимаю, что на матчах не будет болельщиков, но не хотим играть на нейтральных полях, ведь наш стадион дает нам преимущество. С нами согласны как минимум пять клубов на данный момент.

Руководство АПЛ в настоящее время рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей, на которых команды смогут доиграть оставшиеся матчи. Голосование должно состояться в понедельник.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:34
У каждого свое мнение
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:24
Сколько клубов столько и условий.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 14:24
Какое может быть преимущество, если трибуны будут пустыми, и домашние фанаты не будут гнать вперед? К тому же уже провели исследование, которое показало, что нижние топ 6 команд набрали дома не так уж много очков. Хотя я сам против нейтральных стадионов,но все эти инициативы нижних 6 команд, просто попытки сохранить место в АПЛ и все.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:17
да смысла в этом нет))
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