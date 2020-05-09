«Уотфорд» выступил против доигровки сезона на нейтральных полях

Исполнительный директор «Уотфорда» Скотт Даксберри заявил, что клуб не хочет доигрывать сезон на нейтральных полях.
Я понимаю, что на матчах не будет болельщиков, но не хотим играть на нейтральных полях, ведь наш стадион дает нам преимущество. С нами согласны как минимум пять клубов на данный момент.
Руководство АПЛ в настоящее время рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей, на которых команды смогут доиграть оставшиеся матчи. Голосование должно состояться в понедельник.