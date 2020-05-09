Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком

Исполнительный директор «Аякса» подтвердил, что полузащитнику будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.

В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год. Затем мы постараемся помочь найти друг другу выгодное предложение. Не будет 50-процентной скидки ни одному клубу. Другие команды могут об этом забыть.