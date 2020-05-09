Спадафора: «Новости об инфицированных игроках не сулят ничего хорошего»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное возобновление сезона Серии А.

Новости об инфицированных игроках за последние несколько дней не сулят ничего хорошего.

Пока мы не знаем, какова будет эволюция кризиса в области здравоохранения, мы не можем дать определенный ответ. Очевидно, что последние заражения игроков не помогут решениям по возобновлению сезона.