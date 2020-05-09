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Спадафора: «Новости об инфицированных игроках не сулят ничего хорошего»

сегодня, 14:08

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное возобновление сезона Серии А

Новости об инфицированных игроках за последние несколько дней не сулят ничего хорошего. 

Пока мы не знаем, какова будет эволюция кризиса в области здравоохранения, мы не можем дать определенный ответ. Очевидно, что последние заражения игроков не помогут решениям по возобновлению сезона. 

На следующей неделе, до 18 мая, мы сможем проанализировать кривую и статистику после ослаблений мер блокировки. Научный комитет вскоре вынесет свой вердикт по медицинскому протоколу FIGC.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:10
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