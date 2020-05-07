«Динамо» К: «Из-за выжигания сухостоя живьём сгорают тысячи животных»

Киевское «Динамо» призвало обратить внимание на проблему поджогов сухой травы.

«Динамо» приняло решение выжечь траву на домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды.

Бред? Мы тоже так думаем. Хотим привлечь внимание к поджогам на полях, значительно больших, чем футбольные. Из-за выжигания сухостоя погибают люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры площадей.