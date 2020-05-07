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«Динамо» К: «Из-за выжигания сухостоя живьём сгорают тысячи животных»

сегодня, 00:26

Киевское «Динамо» призвало обратить внимание на проблему поджогов сухой травы.

«Динамо» приняло решение выжечь траву на домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды.

Бред? Мы тоже так думаем. Хотим привлечь внимание к поджогам на полях, значительно больших, чем футбольные. Из-за выжигания сухостоя погибают люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры площадей. 

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» объявила о запуске акции в поддержку диких животных, которых угнетают в цирках.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:48
Во "Фратрии" одни вегетарианцы что ли ???
311
311
сегодня в 00:33
Что за дичь я только что прочитал?)
Brigar
Brigar
сегодня в 00:27
Что это их так заволновало?
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