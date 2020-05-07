Соболев: «Я должен Кокорину 1.5 млн за Porsche»

Форвард «Спартака» Александр Соболев, выступающий в московском клубе в аренде из «Крыльев Советов», рассказал о том, что купил Porsche у нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
– По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первой зарплаты ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн. Это правда?
Ладно, чего греха таить, да, я взял у него «поршак», но опять же взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона.
Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких денег больших денег.
– Почему «поршак», а не «Гелик», как у Джикии?
У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке.
Ранее Соболев рассказал о том, что «Спартак» хочет его выкупить.
Позор. Так противно читать. Притом это далеко не лучшие российские игроки.
Всем позорам позор.
Позор. Так противно читать. Притом это далеко не лучшие российские игроки.
Всем позорам позор.