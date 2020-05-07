Соболев: «Я должен Кокорину 1.5 млн за Porsche»

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сегодня, 19:42

Форвард «Спартака» , выступающий в московском клубе в аренде из «Крыльев Советов», рассказал о том, что купил Porsche у нападающего «Сочи» .

– По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первой зарплаты ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн. Это правда?

Ладно, чего греха таить, да, я взял у него «поршак», но опять же взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона. Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких денег больших денег.

– Почему «поршак», а не «Гелик», как у Джикии?

У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке.

Ранее Соболев рассказал о том, что «Спартак» хочет его выкупить.