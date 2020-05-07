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Соболев: «Я должен Кокорину 1.5 млн за Porsche»

сегодня, 19:42

Форвард «Спартака» Александр Соболев, выступающий в московском клубе в аренде из «Крыльев Советов», рассказал о том, что купил Porsche у нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

– По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первой зарплаты ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн. Это правда?

Ладно, чего греха таить, да, я взял у него «поршак», но опять же взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона.

Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких денег больших денег.

– Почему «поршак», а не «Гелик», как у Джикии?

У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке.

Ранее Соболев рассказал о том, что «Спартак» хочет его выкупить.

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 19:59
ФУУУУУУУУУ.
Позор. Так противно читать. Притом это далеко не лучшие российские игроки.
Всем позорам позор.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 19:55
Читаю и понимаю, что они живут в другом измерении 🙄
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:49
Для зенита это не деньги,покушать два раза в кабаке)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:46
Мазутными деньгами в миг отдашь. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:43
с премии отдашь)))))))
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