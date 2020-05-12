ГлавнаяНовости

Кьеллини: «Де Лигт очень силен, умен»

сегодня, 12:26

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем товарище по команде Матийсе де Лигте

Де Лигт очень силен, умен. Он должен был стать настоящей пробкой, когда я травмировался, чтобы заткнуть брешь в обороне. В центральной зоне защиты он действует по правую сторону, это кажется мелочью, но это имеет большое значение. Я сразу понял его силу, нескольких тренировок было достаточно, чтобы увидеть это. Он очень особенный футболист.

Ранее де Лигт признался, что многому научился у Кьеллини.  

Все новости
Пандев: «Я бы хотел еще поиграть при полном стадионе в Генуе»
Сегодня, 13:36 Комментарии2
Бергоми признался, что переболел коронавирусом
Сегодня, 13:29 Комментарии2
Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»
Сегодня, 12:54 Комментарии6
Бутко — о переходе в «Амкар»: «Понимал, что Россия — агрессор»
Сегодня, 11:49
Пинамонти: «Хочу заявить о себе в „Интере“»
Сегодня, 11:24 Комментарии4
Агент Орсолини заявил об интересе со стороны «Наполи» к игроку
Сегодня, 11:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:28
Пока что Де Лигт не адаптирован к новому чемпионату.
Legend 6
Legend 6 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 13:10
Ну и как ты считаешь? Что лучше?)))
амурец
амурец ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 12:43
ну там хоть друг друга, в Барселоне вылизывают одного
ДСА
ДСА
сегодня в 12:39
Осталось доказать все это на поле.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:36
Де Лигту палец в рот не клади.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:28
Друг у друга лижут)
Но Кинг-Конг хвалит пока в одной команде играют. Стоит Де Лигту поменять прописку, сразу обгадит грязными словами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:27
Перехваливает он его...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100