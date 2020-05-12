Кьеллини: «Де Лигт очень силен, умен»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем товарище по команде Матийсе де Лигте.
Де Лигт очень силен, умен. Он должен был стать настоящей пробкой, когда я травмировался, чтобы заткнуть брешь в обороне. В центральной зоне защиты он действует по правую сторону, это кажется мелочью, но это имеет большое значение. Я сразу понял его силу, нескольких тренировок было достаточно, чтобы увидеть это. Он очень особенный футболист.
Ранее де Лигт признался, что многому научился у Кьеллини.
Но Кинг-Конг хвалит пока в одной команде играют. Стоит Де Лигту поменять прописку, сразу обгадит грязными словами.
Но Кинг-Конг хвалит пока в одной команде играют. Стоит Де Лигту поменять прописку, сразу обгадит грязными словами.