Бутко — о переходе в «Амкар»: «Понимал, что Россия — агрессор»

Защитник донецкого «Шахтера» , выступающий на правах аренды в «Лехе», рассказал о своем этапе карьеры в «Амкаре». 29-летний украинский футболист играл за пермский клуб в сезоне-2015/16.

Это как идти в лес за грибами и не знать, куда ты идешь. Просто идешь — найдешь или не найдешь. У меня было такое же. Я не знал, куда иду. Понимал — Россия, агрессор, все остальное. Но не знал, куда я иду. Такое чувство, что еду в какой-то Китай. Не знал, что, куда, почему. Просто хотел играть в футбол. Приехал, а там другие люди, климат, ужасно холодно. В Украине тоже были морозы, но оно совсем не так ощущается, как там. Когда тренировались или играли в мороз в 12-14 градусов, то без шапок и перчаток невозможно.

Какие впечатления от Перми? Это старинный город. Даже акцент отличается от Москвы, Санкт-Петербурга и другой России. Совсем другие люди. Они намного добрее и вежливее, чем в других местах. Чем проще говорят, тем проще люди. Чем больше город, тем больше люди цены себе сложить не могут. Там очень комфортно для жизни, но в плане погоды очень непросто.