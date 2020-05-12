Агент Орсолини заявил об интересе со стороны «Наполи» к игроку

Агент полузащитника «Болоньи» в интервью Gonfialarete.com рассказал об интересе к игроку со стороны «Наполи».

«Наполи» нравится Риккардо, они хотят подписать его. «Наполи» — большой клуб, который выступал в Лиге чемпионов и боролся за Скудетто. Мы просто обязаны рассмотреть их предложение.

Но следует понимать, чтобы завершить сделку, нужно провести большое количество переговоров. В настоящее время Орсолини сосредоточен только на «Болонье».