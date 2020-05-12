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Агент Орсолини заявил об интересе со стороны «Наполи» к игроку

сегодня, 11:15

Агент полузащитника «Болоньи» Риккардо Орсолини в интервью Gonfialarete.com рассказал об интересе к игроку со стороны «Наполи». 

«Наполи» нравится Риккардо, они хотят подписать его. «Наполи» — большой клуб, который выступал в Лиге чемпионов и боролся за Скудетто. Мы просто обязаны рассмотреть их предложение. 

Но следует понимать, чтобы завершить сделку, нужно провести большое количество переговоров. В настоящее время Орсолини сосредоточен только на «Болонье». 

Ранее на Орсолини также претендовал «Ювентус»

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:45
Чемоданное настроение теперь у парня.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:24
Агент хочет сделки больше всего. Запах комиссионных манит.
beefs
beefs
сегодня в 11:15
желаем быстрейшего перехода
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