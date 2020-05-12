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Аршавин: «Баринов может дорасти до уровня Крыховяка»

сегодня, 08:22

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитниках «Локомотива» Гжегоже Крыховяке и Дмитрии Баринове.

Адекватна ли сумма в 12 миллионов евро, заплаченная за Крыховяка «Локомотивом»? Мне кажется, да. Это игрок европейского класса. Он мог бы играть в любом чемпионате топ-5. Может быть, не в такой команде, как ПСЖ… Но это лидер «Локомотива» последнего времени.

В этом сезоне, думаю, Крыховяк – самый незаменимый игрок «Локо». Он и Баринов создают тот плацдарм, на котором «Локомотив» играет. Вообще любой «Локо» при Юрии Павловиче — это оборонительная команда с быстрым выходом в атаку. Поэтому им важно иметь такого футболиста.

Да и вообще, все лучшие «Локомотивы» Семина имели отличные опорные зоны. В этом году, научив Баринова за прошлый год, Гжегож получил хорошее подспорье и время для забивания голов. Поэтому да, думаю, Крыховяк — это самый важный игрок «Локомотива» сейчас.

Кто из российских игроков «Локо» может дорасти до уровня Крыховяка? Баринов, наверное, может дорасти до уровня. Но по стилю они, конечно же, не похожи. Он и поменьше. Такой скоростной, мобильный. Больше никто на ум не приходит.

В начале мая «Локомотив» продлил контракт с Бариновым. 

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 09:09
Аршавин, глупости не говори....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:45
Правильно Шава оценил возможности футболистов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:28
Баринов перспективный игрок.
hu8jj7y9ubcb
hu8jj7y9ubcb
сегодня в 08:27
Далековато ещё расти
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