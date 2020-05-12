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Евсеев: «Скорее всего, навестить любимые места в Европе не получится»

сегодня, 09:44

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев порассуждал о том, что в этом году из-за закрытых границ с Европой не получится съездить в отпуск.

Смотрю прошлогодние фотографии и не понимаю, будет ли в этом году у нас с Таней совместный отпуск. И если даже будет, то, скорее всего, навестить многие любимые места летом не получится: Европа границы пока не открывает.

Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами. Русская природа удивительна. Восстанавливает. Радует. Завораживает. В том году Таня поймала щуку. Столько было восторга. У неё. Я ходил на сома. Поймал. Был сдержан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотрю прошлогодние фотографии и не понимаю, будет ли в этом году у нас с Таней совместный отпуск. И если даже будет, то скорее всего навестить многие любимые места летом не получится: Европа границы пока не открывает. Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами. Русская природа удивительна. Восстанавливает. Радует. Завораживает. В том году Таня поймала щуку. Столько было восторга. У неё. Я ходил на сома. Поймал. Был сдержан 😆 #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсее

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал о важности психологии в тренировочном процессе.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:02
Тут ситуация такая, что к родным и близким поехать у себя в стране не получится.
oFANATo
oFANATo ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 09:54
Так и по России не известно когда можно будет туризмом заниматься.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:53
Похоже на то.
амурец
амурец
сегодня в 09:51
да уж в Уэльс не попадёт, и ничего не скажет
VIPded
VIPded
сегодня в 09:45
Люби Россию!
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