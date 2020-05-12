Селюк: «Геркус — жулик, видящий во сне своё возвращение в „Локомотив“»

1589272387

сегодня, 11:33

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о бывшем генеральном директоре «Локомотива» Илье Геркусе, занимавшем пост с 2016 по 2018 год.

Селюк прокомментировал поздравление Геркуса главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с 73-летием: «Следуя вашей логике, гражданин Геркус, вы сейчас даже не заглаживаете вину, а вылизываете у Палыча прощение».

Затем Селюк опубликовал скриншот, на котором видно, что Геркус добавил его в черный список, и написал: «Этот жулик Геркус, видящий во сне свое возвращение в „Локомотив“, боится правды. Не хочу обижать футбольный клуб Петушки, но это максимум, чего Геркус достоин».

Также недавно Селюк рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе.