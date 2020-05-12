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Селюк: «Геркус — жулик, видящий во сне своё возвращение в „Локомотив“»

сегодня, 11:33

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о бывшем генеральном директоре «Локомотива» Илье Геркусе, занимавшем пост с 2016 по 2018 год.

Селюк прокомментировал поздравление Геркуса главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с 73-летием: «Следуя вашей логике, гражданин Геркус, вы сейчас даже не заглаживаете вину, а вылизываете у Палыча прощение».

Затем Селюк опубликовал скриншот, на котором видно, что Геркус добавил его в черный список, и написал: «Этот жулик Геркус, видящий во сне свое возвращение в „Локомотив“, боится правды. Не хочу обижать футбольный клуб Петушки, но это максимум, чего Геркус достоин».

Также недавно Селюк рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:18
Оба хороши.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:08
Селюк боится, что его забудут в России, вместе с его неграми...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:46
А ты кто?? Самаритянин))))
drug01
drug01
сегодня в 11:39
Интересное мнение.......
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:36
Селюк не меньше жулик.
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