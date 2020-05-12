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Уткин: «Спортсмен — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами»

сегодня, 10:10

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал участие бывших российских футболистов в финансовой пирамиде. Недавно стало известно, что ряд известных российских футболистов приняли участие в рекламе одного сомнительного инвестиционного фонда.

Участие футболистов (Аршавин, Быстров, Мостовой, Нигматуллин и пр.) в рекламе финансовой пирамиды — тема, высосанная из пальца. Оставляю за скобками рассуждения криминальную составляющую, совершенно очевидно, что СК здесь есть чем заняться, причем эта госуслуга явно припоздала, что удивительного. Но.

Я ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги. Люди, вы просто идиоты, сравнить вас можно только с пенсами, десятки лет голосующими за Путина. Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют футболисты, причем больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора. А деньги вам лишние. Ляжку жгут, пальцы натирают, карточку плавят.

Профессиональный спортсмен как социальное явление — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами. Есть статистика, например, сколько баскетболистов НБА разоряется в ноль лет в пять-семь после окончания карьеры. Есть масса историй, описанных в прессе. Спорт — социальный лифт. Люди цену заработанному не знают, экономить, приумножать, разбираться в более сложных процессах, чем получение премиальных, спортсмены как класс не умеют. Как социальная прослойка (конкретные человеки, конечно, бывают разные, но и на Нюрнбергском процессе были оправданные!) — это прожигатели жизни.

И если вы видите группу спортсменов в рекламе инвесткомпании и не понимаете, что тем самым на ней крупными буквами написано: ЭТО ПАНАМА, беги отсюда, не будь посмешищем — значит, вы вообще ничего не соображаете. Так что о моральной ответственности игроков я точно бы не говорил. Этот аспект смехотворен.

Ну, осудите меня. Я сам не раз в жизни дурака праздновал, и это только мои проблемы.

Ранее Василий Уткин поддержал потенциальное возобновление РПЛ.

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galem72
galem72
сегодня в 12:10
"...вы просто идиоты, сравнить вас можно только с пенсами, десятки лет голосующими за путин..."

ааааа Вася молодец! Эта прослойка кремлеваты особенно без мозгов. Там даже пустой холодильник не изменит мнения о плешивом чекисте и не откроет им глаза на окружающий их ***дец.
beefs
beefs
сегодня в 11:13
а в его словах много правды
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:02
Если Васина ж...па пролезает в эту дырку, то это очень большая дырка.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:38
Снова этот жирный и тухлый вася грязь поливает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:34
Мошенничество является основной формой обогащения в России.
berda2003
berda2003
сегодня в 10:31
в какую только дырку вася не суёт свою толстую ж...пу.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:19
Вася лучше знает, что делать с денгами - много-много есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:13
До чего же наши люди доверчивы???
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