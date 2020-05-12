Уткин: «Спортсмен — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами»

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал участие бывших российских футболистов в финансовой пирамиде. Недавно стало известно, что ряд известных российских футболистов приняли участие в рекламе одного сомнительного инвестиционного фонда.

Участие футболистов (Аршавин, Быстров, Мостовой, Нигматуллин и пр.) в рекламе финансовой пирамиды — тема, высосанная из пальца. Оставляю за скобками рассуждения криминальную составляющую, совершенно очевидно, что СК здесь есть чем заняться, причем эта госуслуга явно припоздала, что удивительного. Но.

Я ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги. Люди, вы просто идиоты, сравнить вас можно только с пенсами, десятки лет голосующими за Путина. Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют футболисты, причем больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора. А деньги вам лишние. Ляжку жгут, пальцы натирают, карточку плавят.

Профессиональный спортсмен как социальное явление — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами. Есть статистика, например, сколько баскетболистов НБА разоряется в ноль лет в пять-семь после окончания карьеры. Есть масса историй, описанных в прессе. Спорт — социальный лифт. Люди цену заработанному не знают, экономить, приумножать, разбираться в более сложных процессах, чем получение премиальных, спортсмены как класс не умеют. Как социальная прослойка (конкретные человеки, конечно, бывают разные, но и на Нюрнбергском процессе были оправданные!) — это прожигатели жизни.

И если вы видите группу спортсменов в рекламе инвесткомпании и не понимаете, что тем самым на ней крупными буквами написано: ЭТО ПАНАМА, беги отсюда, не будь посмешищем — значит, вы вообще ничего не соображаете. Так что о моральной ответственности игроков я точно бы не говорил. Этот аспект смехотворен.

Ну, осудите меня. Я сам не раз в жизни дурака праздновал, и это только мои проблемы.