Пресс-служба ФИФА сообщает, что заседание конгресса состоится 18 сентября и пройдет в онлайн-режиме.

Изначально конгресс должен был пройти 5 июня в Аддис-Абебе, но в марте он был перенесен на 18 сентября из-за пандемии коронавируса.

Bureau of the FIFA Council decisions on FIFA events — https://t.co/eN37Iy96Ut

FIFA