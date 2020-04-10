ГлавнаяНовости

Инфантино: «Ни один турнир или лига не стоит человеческой жизни»

сегодня, 12:06

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.

Нашим главном приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и которому мы призываем следовать, является то, что здоровье идёт в первую очередь.

Ни один матч, турнир или лига не стоит риска человеческой жизнью. Все должны это ясно понимать. Возобновлять соревнования, пока ситуация не на 100 процентов безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать.

Ранее Инфантино выразил уверенность в том, что время футбола обязательно вернется.

Все новости
ОфициальноФИФА позволит сдвинуть сроки ближайшего трансферного окна
07 апреля Комментарии11
ФИФА разрешит каждой федерации установить сроки завершения сезона
06 апреля Комментарии11
СлухиФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
25 марта Комментарии6
Джанни Инфантино — 50! Кто вы, мистер президент?
23 мартаАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
ФИФА требует взыскать с ЦУМа 6,5 млн рублей за нелицензированную продукцию
19 марта Комментарии19
ФИФА перенесла конгресс с июня на сентябрь из-за эпидемии коронавируса
11 марта Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 17:00
Не согласный я с Джанни Карантино. Можно и без зрителей проводить. На стадионе не будет несколько десятков тысяч, а по телевизору десятки, сотни миллионов смотрят. Уж несколько матчей ЛЧ и ЛЕ можно провести.
Red blu
Red blu
сегодня в 13:29
Полностью согласен с Джанни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил drug01
сегодня в 13:28
Спасибо! Я без обидок,просто раскрыл этот секрет и верно это затея первого комментария не удалась!!! Меня больше всего возмущает, что допускают слова Василия Уткина,который учит нас как нам жить!!!!!
А я спрашивал хоть и с сарказмом, но серьёзно. Добавили тебе очков за "первый после удалённого" комментарий?
drug01
drug01 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:58
Если тебя наказали, не надо тыкать пальчиком на других. Взгляни на ПЕРВЫЕ комментарии ,процентов 70 отредактированы. Народ второпях набирает коротко, шобы быстро. Не мы придумали начислять эти очки, не мы же и про флуд добавили. А если взглянуть на список тем за сутки, то очень много тем с 1-2 комментарием. Но зато не "МЁРТВАЯ ТЕМА". Я с самого начала об этом говорил, можешь убедиться, покопавшись в моих постах... З.Ы. Мой первый коммент удалили, теперь первый твой. Начислили полтинник лишний, добрый друг? ;)
Спасибо! Я без обидок,просто раскрыл этот секрет и верно это затея первого комментария не удалась!!! Меня больше всего возмущает, что допускают слова Василия Уткина,который учит нас как нам жить!!!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:55
Молодец Инфантино, правильно говорит, в отличии от тех кто выступает со всякими бредовыми идеями о скорейшем возобновлении чемпионатов.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 12:36
Этот Буратино оторван от реальной жизни. Турниры стоят миллионы, а за его жизнь и гроша ломанного никто не даст. Про жизни нищебродов вообще молчу. Ахаха)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил drug01
сегодня в 12:27
Сначало пишем О а затем добавляем ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО ! Верно ????? И не какого ФЛУДА !!!!!
Если тебя наказали, не надо тыкать пальчиком на других.
Взгляни на ПЕРВЫЕ комментарии ,процентов 70 отредактированы.
Народ второпях набирает коротко, шобы быстро. Не мы придумали начислять эти очки, не мы же и про флуд добавили.
А если взглянуть на список тем за сутки, то очень много тем с 1-2 комментарием. Но зато не "МЁРТВАЯ ТЕМА". Я с самого начала об этом говорил, можешь убедиться, покопавшись в моих постах...

З.Ы. Мой первый коммент удалили, теперь первый твой. Начислили полтинник лишний, добрый друг? ;)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:20
не думаю что с этим кто то спорит. но вопросов то и без этого хватает ! а всё спишут на вирус
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:16
Это верно
drug01
drug01 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10, ред.
Сначало пишем О а затем добавляем ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО ! Верно ????? И не какого ФЛУДА !!!!!
drug01
drug01
сегодня в 12:07
Это понимает сейчас каждый!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100