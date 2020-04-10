Инфантино: «Ни один турнир или лига не стоит человеческой жизни»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.

Нашим главном приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и которому мы призываем следовать, является то, что здоровье идёт в первую очередь.

Ни один матч, турнир или лига не стоит риска человеческой жизнью. Все должны это ясно понимать. Возобновлять соревнования, пока ситуация не на 100 процентов безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать.