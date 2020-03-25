ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.
По данным СМИ, рассматривается вариант, при котором организация продлит летнее трансферное окно до января, чтобы дать клубам возможность частично восстановить финансовые потери из-за пандемии коронавируса.
Представители ФИФА обсудят эту идею с руководителями клубов.
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит ранее заявил, что завершение нынешнего футбольного сезона в 2020 году не представляется возможным.
Вот что важно сейчас, а не трансферное окно.
Вот что важно сейчас, а не трансферное окно.