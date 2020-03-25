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ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

сегодня, 02:37

Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.

По данным СМИ, рассматривается вариант, при котором организация продлит летнее трансферное окно до января, чтобы дать клубам возможность частично восстановить финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Представители ФИФА обсудят эту идею с руководителями клубов.

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит ранее заявил, что завершение нынешнего футбольного сезона в 2020 году не представляется возможным.

Коронавирус и футбол

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:48
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит ранее заявил, что завершение нынешнего футбольного сезона в 2020 году не представляется возможным.

Вот что важно сейчас, а не трансферное окно.
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Продление неизбежно! А если до января, то будет просто супер...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:08
Продлят никуда не денутся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:04
Ну, а там плавно начнётся зимнее. Веселуха!
shlomo
shlomo
сегодня в 07:49
Все будет решаться, когда начнутся игры....
ДСА
ДСА
сегодня в 05:40
Нужно думать по факту снятия карантина.
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