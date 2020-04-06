ФИФА разрешит каждой федерации установить сроки завершения сезона

По информации The Athletic, ФИФА не рассматривает идею о досрочном завершении текущего сезона.
Источник сообщает, что каждой стране будет разрешено самой определить сроки завершения сезона-2019/20. ФИФА не будет назначать определенную дату конца сезона.
Также известно, что официальное заявление по данному вопросу будет опубликовано в течение двух ближайших суток.
Также недавно Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что футбольные соревнования вернутся, когда здоровье людей не будет подвергаться опасности.