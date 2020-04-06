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ФИФА разрешит каждой федерации установить сроки завершения сезона

вчера, 14:14

По информации The Athletic, ФИФА не рассматривает идею о досрочном завершении текущего сезона.

Источник сообщает, что каждой стране будет разрешено самой определить сроки завершения сезона-2019/20. ФИФА не будет назначать определенную дату конца сезона.

Также известно, что официальное заявление по данному вопросу будет опубликовано в течение двух ближайших суток.

Также недавно Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что футбольные соревнования вернутся, когда здоровье людей не будет подвергаться опасности.

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Знатог
Знатог
сегодня в 08:23
В итоге получится что Лигу Чемпионов и Лигу Европы выиграют беларусские клубы!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:50
Если мор затянется РПЛ можно будет спокойно перестроится на весну-осень.
Red blu
Red blu
вчера в 18:37
Как правительство в каждой стране решит, так и будет. И никакая федерация не пикнет.
ДСА
ДСА
вчера в 16:40
Доигрывать нужно, если это спорт.
_axr4bzp7r7e
_axr4bzp7r7e
вчера в 16:16
Ясно. Решим.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:41
Все зависит от продолжительности прохождения вируса. Только не понятно, а если до сентября он будет бушевать по миру??? А футболистам хотя бы 2 недели надо дать времени на приведения себя в порядок?? ?? Много можно задать вопросов. Единственный лекарь и Указатель это Время. ПОДОЖДЕМ. 😳.
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Разумное решение...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:25
Так можем и не уложиться до конца года.
VIPded
VIPded
вчера в 14:23
Правильно. На местах виднее.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:21
он передумает)))
ОПС
ОПС
вчера в 14:16, ред.
Точно! Так и надо.
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