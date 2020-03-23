Джанни Инфантино — 50! Кто вы, мистер президент?

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сегодня, 21:30

В полувековой юбилей президента ФИФА «Соккер.ру» раскрывает персонажа, ведь главный чиновник от футбола для многих остается загадкой.

Мы постоянно говорим о людях, которые посвятили футболу всю свою жизнь, но в основном это футболисты и тренеры, но есть и другая сторона. Уроженец Швейцарии итальянского происхождения с детства обожал футбол, но выдающимся талантом никогда не отличался, поэтому решил податься в юриспруденцию. Путь этот не был гладким: бизнес отца Джанни шел ко дну, у родителей не нашлось нужной суммы, чтобы оплатить высшее образование сына, поэтому будущий президент ФИФА некоторое время работал на железной дороге и копил деньги на образование.

Инфантино во всех смыслах заработал свой диплом юриста, но футбол всегда был где-то рядом. Сначала он в качестве адвоката консультировал клубы и футбольные организации, попутно поступил на службу в Международный центр изучения спорта ( CIES ), где в середине 90-х запрыгнул в кресло генерального директора. В 2000-м Инфантино переходит в УЕФА и там берет под контроль юридические и коммерческие вопросы, но со временем начинает глубже интересоваться профессиональным футболом, вскоре его лицо и становится публичным: все помнят, как «бильярдный шар» Инфантино метал шарики на жеребьевках.

С 2009-го Джанни — генеральный секретарь УЕФА при президенте Платини, после отстранения которого фактическая власть сосредотачивается в руках Инфантино, впрочем, ненадолго, ведь Джанни, воспользовавшись вакуумом власти после разразившегося коррупционного скандала, идет на выборы президента ФИФА и выигрывает их. 115 из 207 респондентов отдают свои голоса Инфантино, и он приступает к реализации своей программы и не устает генерировать новые революционные идеи. Но сегодня не о деятельности Джанни, а об отношении к нему лично в футбольном мире.

Диего Марадона:

Инфантино — предатель. Пока его начальник под следствием, Джанни продолжает работать в обычном режиме и вести себя как ни в чем не бывало. Если человек, который перемешивает шарики на жеребьевках, баллотируется в президенты ФИФА , то, видимо, все очень плохо. Расследование, связанное с деятельностью ФИФА не завершено. Инфантино занимался всеми делами Платини и Блаттера и при этом ничего не знал? В таком случае, он либо тупой, либо маразматик. Может быть, он возглавил ФИФА , чтобы защищать Платини, своего босса? Президентом ФИФА должен быть тот, кто не хочет просто обогатиться за счет футбола. Такого человека я поддержу.

Гари Линекер:

Есть странное ощущение, что рано или поздно Инфантино сбросит маску и под ней окажется Зепп Блаттер.

Зепп Блаттер:

Я искренне поздравляю Инфантино с избранием на пост президента ФИФА . С его опытом, знаниями и навыками он обладает всеми качествами, чтобы продолжить мою работу и стабилизировать ФИФА .

Маурицио Дзампарини, президент «Палермо»:

Система не меняется, а нынешний глава ФИФА Инфантино был частью этой бюрократии долгое время. Если выбрали его, то это означает лишь то, что он купил больше голосов, чем шейх. Надеюсь, меня дисквалифицируют за эти слова. Это было бы для меня честью.

Зепп Блаттер:

Я никогда ни в одной компании не видел, чтобы новый президент не проявлял должного уважения к предыдущему президенту. После его избрания мы с ним очень хорошо контактировали, он даже останавливался у меня дома, и у нас был разговор. Я сказал ему, что у меня есть список вопросов, которые должны быть решены в ФИФА . Я спрашивал его, я посылал ему письмо, у меня был его личный номер телефона, и мне сказали, что он все еще действителен. Но он мне ни разу не ответил. Ни разу. У меня все еще есть этот список, так что мы общаемся только через адвокатов.

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги:

Инфантино ведет себя как Блаттер. Тот тоже принимал решения, не советуясь ни с кем. Я очень зол. Очень просто расширить турнир, если вам не нужно платить зарплату игрокам. Футбольная индустрия существует за счет клубов и национальных лиц, а не за счет ФИФА .

Вячеслав Колосков, бывший президент РФС :

Инфантино много сделал для европейского футбола. Они вместе с Мишелем Платини сумели стабилизировать ситуацию в европейском футболе. Вы помните G14, балтийскую лигу, северную лигу и прочие деструктивные тенденции — чего только не придумывали. За счет авторитета Платини и работоспособности Инфантино они сумели избавиться от этих тенденций. При Инфантино было сделано очень много для того, чтобы в разы увеличить премии за участие в чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. В два или три раза были увеличены доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав — этим, как правило, занимается генеральный секретарь. Знаю, что в ФИФА Инфантино ведет большую работу по очищению футбола, по борьбе с нездоровыми явлениями и коррупцией.