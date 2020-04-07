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вчера, 20:49

Международная федерация футбола ( ФИФА ) представила ряд рекомендаций для футбольных клубов относительно истекающих контрактов игроков и сроков работы ближайшего трансферного окна. Такой шаг сделан, чтобы адаптироваться к новой ситуации в футболе, вызванной приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса.

Так, ФИФА предлагает продлить контракты футболистов до фактического завершения нынешнего сезона. Похожий принцип касается и соглашений, которые должны вступить в силу с начала следующего сезона. Эти контракты начнут действовать, когда новый сезон в действительности стартует.

Также ФИФА позволит сдвинуть сроки ближайшего трансферного окна. Планируется, что трансферный рынок будет работать после окончания нынешнего сезона и до начала нового, без привязки к датам, в которые он функционирует традиционно.