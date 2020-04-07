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ФИФА позволит сдвинуть сроки ближайшего трансферного окна

вчера, 20:49

Международная федерация футбола (ФИФА) представила ряд рекомендаций для футбольных клубов относительно истекающих контрактов игроков и сроков работы ближайшего трансферного окна. Такой шаг сделан, чтобы адаптироваться к новой ситуации в футболе, вызванной приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса.   

Так, ФИФА предлагает продлить контракты футболистов до фактического завершения нынешнего сезона. Похожий принцип касается и соглашений, которые должны вступить в силу с начала следующего сезона. Эти контракты начнут действовать, когда новый сезон в действительности стартует.

Также ФИФА позволит сдвинуть сроки ближайшего трансферного окна. Планируется, что трансферный рынок будет работать после окончания нынешнего сезона и до начала нового, без привязки к датам, в которые он функционирует традиционно.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА разрешит каждой стране самостоятельно установить сроки завершения текущего сезона.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:20
Весь мировой футбол в заднице,а его чиновники всех уровней проявляют повышенную активность.И заметьте-без сокращений своих немалых ЗРЯПЛАТ.
VIPded
VIPded
вчера в 21:40
А куда фифе деваться?...)))
drug01
drug01
вчера в 21:33
Теперь все равно !!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:32
Правильно
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:16
Это обязательно!
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:13
Смолов без всех всё и так решил.
Трубадур
Трубадур
вчера в 21:11
Это нужно сделать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:56
ФИФА не то позволить может.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:53, ред.
на . не нужно а то и так новостей нет)))
drug01
drug01
вчера в 20:49
верно
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