ГлавнаяНовости

Игроки «Оренбурга» купили продукты и медикаменты ветеранам ВОВ

сегодня, 02:13

Футболисты «Оренбурга» оказали поддержку ветеранам Великой Отечественной войны накануне Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Футболисты ФК «Оренбург» собрали деньги, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтёрам, которые накануне праздника Великой Победы развезли подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оказал финансовую помощь больнице в Тверской области.

Все новости
Кварацхелия поддержал 100 малоимущих семей в родном городе
Вчера, 13:28 ФотоКомментарии6
Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области
Вчера, 01:23 Комментарии6
«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко
06 мая Комментарии17
ОфициальноМатюиди пожертвовал 50 тысяч масок французским больницам
06 мая Комментарии3
Кокорин переведёт 1 млн рублей на лечение девочки из Осетии
04 мая Комментарии53
Озил пожертвовал более 100 тысяч долларов Турецкому Красному Полумесяцу
03 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
сегодня в 02:22
Молодцы парни. Снимаю шляпу.
Pevandr
Pevandr
сегодня в 02:15
Стоит их только поблагодарить за это.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100