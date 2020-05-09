Игроки «Оренбурга» купили продукты и медикаменты ветеранам ВОВ

Футболисты «Оренбурга» оказали поддержку ветеранам Великой Отечественной войны накануне Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Футболисты ФК «Оренбург» собрали деньги, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтёрам, которые накануне праздника Великой Победы развезли подарки ветеранам Великой Отечественной войны.
Футболисты ФК «Оренбург» собрали деньги, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтёрам, которые накануне праздника Великой Победы развезли подарки ветеранам Великой Отечественной войны. pic.twitter.com/GZzb4BYv0R— ФК Оренбург (@fcorenburg) 8 мая 2020 г.
Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оказал финансовую помощь больнице в Тверской области.