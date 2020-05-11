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«Алания» материально помогла 450 малоимущим семьям Северной Осетии

сегодня, 19:14

«Алания» оказала материальную помощь 450 малоимущим семьям Северной Осетии:

Немало наших родственников, коллег, знакомых и соседей остались либо совсем без средств к существованию, либо оказались в тяжелой жизненной ситуации. Именно поэтому президент нашего клуба Владимир Валерьевич Гуриев выступил с инициативой помочь таким категориям граждан.

Профильные органы государственной власти республики и волонтерские организации предоставили нам списки многодетных семей, малоимущих и семей с одним кормильцем. Всего около 450 домов во всех без исключения районах Осетии.

Мы, сотрудники клуба и футболисты, с большим энтузиазмом откликнулись на предложение Владимира Валерьевича лично развести материальную помощь по предоставленным адресам. Почему именно финансы? Давайте будем предельно откровенны. Именно такую помощь сейчас ждут наши люди. Те, кому нужны продукты и товары первой необходимости, приобретут их на полученные средства. Но ведь есть и те, кому нужно оплатить кредит, купить лекарства и так далее.

Мы вместе с вами с нетерпением ждем, когда пандемия пойдет на спад, и мы вернемся к нормальной жизни. Спасибо за ваше терпение. Ждем не дождемся встречи на родном стадионе!

Ранее грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поддержал 100 малоимущих семей в родном городе.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:23
Молодцы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:20
Взяли из бюджета и помогли.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:15
Молодчаги!!!
xzpkhsfaxju9
xzpkhsfaxju9
сегодня в 19:15
Хороший поступок. Молодцы.
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