Футболисты «Ахмата» закупили 1,5 тонны мяса для малоимущих семей

Футболисты грозненского «Ахмата» при поддержке Регионального общественного Фонда имени Ахмата Кадырова приняли участие в благотворительной акции по обеспечению продуктами питания малоимущих и нуждающихся семей.
Полторы тонны мяса было роздано семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики «Ахмата» и волонтёры.
Футболисты «Ахмата» приняли участие в благотворительной акции https://t.co/671V2Mgco3 pic.twitter.com/npDFSzAKhi— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 11 мая 2020 г.
Ранее владикавказская «Алания» оказала материальную помощь 450 малоимущим семьям Северной Осетии.