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Футболисты «Ахмата» закупили 1,5 тонны мяса для малоимущих семей

сегодня, 02:16

Футболисты грозненского «Ахмата» при поддержке Регионального общественного Фонда имени Ахмата Кадырова приняли участие в благотворительной акции по обеспечению продуктами питания малоимущих и нуждающихся семей. 

Полторы тонны мяса было роздано семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики «Ахмата» и волонтёры.

Ранее владикавказская «Алания» оказала материальную помощь 450 малоимущим семьям Северной Осетии.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:18
Вот это молодцы, так и надо.
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