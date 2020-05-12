Футболисты «Ахмата» закупили 1,5 тонны мяса для малоимущих семей

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сегодня, 02:16

Футболисты грозненского «Ахмата» при поддержке Регионального общественного Фонда имени Ахмата Кадырова приняли участие в благотворительной акции по обеспечению продуктами питания малоимущих и нуждающихся семей.

Полторы тонны мяса было роздано семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики «Ахмата» и волонтёры.

Ранее владикавказская «Алания» оказала материальную помощь 450 малоимущим семьям Северной Осетии.