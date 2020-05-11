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Месси перевёл 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19 в Аргентине

сегодня, 19:05

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси помог родной стране в борьбе с коронавирусом.

32-летний футболист перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана. Эти средства пошли для нужд восьми аргентинских больниц. На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, приобретены пять аппаратов ИВЛ.

Исполнительный директор фонда Гаррахана Сильвия Кассаб прокомментировала это событие:

Мы благодарны за признание нашей работы. Это позволяет нам продолжать оказывать помощь системе аргентинского здравоохранения.

Ранее Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выставила на аукцион футболку португальского футболиста.

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Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 19:46
А почему не объедки со стола как на свадьбе ?
bacek15
bacek15
сегодня в 19:37
Это хорошо!
Брулин
Брулин
сегодня в 19:33
Молодец!
Великий спортсмен и хороший человек.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:22
Гном подумал и с трудом расстался от этих денег.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:21
Его возможности позволяют каждый месяц делать такие перечисления.
beefs
beefs
сегодня в 19:18
наконец то наш Лионель раскошелился
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:06
Небольшая сумма для такого игрока
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