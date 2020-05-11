Месси перевёл 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19 в Аргентине

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сегодня, 19:05

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины помог родной стране в борьбе с коронавирусом.

32-летний футболист перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана. Эти средства пошли для нужд восьми аргентинских больниц. На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, приобретены пять аппаратов ИВЛ.

Исполнительный директор фонда Гаррахана Сильвия Кассаб прокомментировала это событие:

Мы благодарны за признание нашей работы. Это позволяет нам продолжать оказывать помощь системе аргентинского здравоохранения.

Ранее Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выставила на аукцион футболку португальского футболиста.