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Австрийские клубы недовольны, что ЛАСК начал полноценные тренировки

сегодня, 12:03

Лидера австрийской Бундеслиги ЛАСК обвинили в нарушении правил медицинского протокола.

Ранее стало известно, что команда приступила к полноценным тренировкам, хотя на данный момент клубам можно проводить занятия небольшими группами с сохранением дистанции. 11 клубов других клубов Бундеслиги на своих сайтах осудили поведение ЛАСКа. Они считают, что клуб из Линца получит преимущество над соперниками из-за более раннего начала контактных тренировок.

До карантина из-за коронавируса «Соккер.ру» рассказал о положении дел в австрийской Бундеслиге.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27
Минусовать маленько очков, ибонех...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:41
Жаба душит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:36
и ни чего не будет)) там тоже адвокаты )))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:17
Нарушение есть какое будет наказание.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:07
Накажут хулиганов.
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