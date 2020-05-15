Австрийские клубы недовольны, что ЛАСК начал полноценные тренировки

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сегодня, 12:03

Лидера австрийской Бундеслиги ЛАСК обвинили в нарушении правил медицинского протокола.

Ранее стало известно, что команда приступила к полноценным тренировкам, хотя на данный момент клубам можно проводить занятия небольшими группами с сохранением дистанции. 11 клубов других клубов Бундеслиги на своих сайтах осудили поведение ЛАСКа. Они считают, что клуб из Линца получит преимущество над соперниками из-за более раннего начала контактных тренировок.

До карантина из-за коронавируса «Соккер.ру» рассказал о положении дел в австрийской Бундеслиге.