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Руководство Татарстана разрешило «Рубину» возобновить тренировки

сегодня, 10:35

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что руководство республики разрешило профессиональным клубам вернуться к тренировкам:

На этой неделе выходим из ограничительных мер, в которых находились. Это сильно сказалось на подготовке наших ведущих спортсменов из сборных Татарстана и России и профессиональных клубов. Особенно тяжело пришлось индивидуальным видам спорта, таким, как плавание, прыжки в воду, стендовая стрельба, пулевая стрельба. Они просто не могли возместить возместить тренировки на суше, дома и, к сожалению, теряли навык.

Мы понимаем, что все соскучились по занятиям физкультурой, фитнесом и спортом. Но пока мы открываем объекты только для наших профессиональных клубов и сборников. Вместе с нашим штабом будем смотреть в динамике, как складывается ситуация. Как только появится мало-мальская возможность открыть объекты для всех желающих, мы обязательно ей воспользуемся.

Ранее пресс-служба «Рубина» заявила, что клуб заинтересован в доигровке сезона.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:54
Видно правильно оценили ситуацию.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:48
В Татарстане разрешили, а в Москве и Питере нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:39
Нужно остаться в Премьер-Лиге, значит надо тренироваться.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 11:19
Да ребятки,придется попотеть,что-бы наверстать упущенное и привести себя в форму.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:16
Ну если руководство разрешило то куда деваться.
beefs
beefs
сегодня в 10:40
и у нас есть подвижки
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:36
молодцы татары))
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