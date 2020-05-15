Руководство Татарстана разрешило «Рубину» возобновить тренировки

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что руководство республики разрешило профессиональным клубам вернуться к тренировкам:

На этой неделе выходим из ограничительных мер, в которых находились. Это сильно сказалось на подготовке наших ведущих спортсменов из сборных Татарстана и России и профессиональных клубов. Особенно тяжело пришлось индивидуальным видам спорта, таким, как плавание, прыжки в воду, стендовая стрельба, пулевая стрельба. Они просто не могли возместить возместить тренировки на суше, дома и, к сожалению, теряли навык.

Мы понимаем, что все соскучились по занятиям физкультурой, фитнесом и спортом. Но пока мы открываем объекты только для наших профессиональных клубов и сборников. Вместе с нашим штабом будем смотреть в динамике, как складывается ситуация. Как только появится мало-мальская возможность открыть объекты для всех желающих, мы обязательно ей воспользуемся.