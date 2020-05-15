ГлавнаяНовости

9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки

сегодня, 11:44

Девять клубов Серии А выступают против возобновления командных тренировок с 18 мая.

Источник сообщает, что этими клубами являются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Они выступают против медицинского протокола. В нем прописано, что если у одного футболиста или сотрудника клуба найдут коронавирус, то вся команда отправится на 15-дневный карантин. Итальянские клубы хотят, чтобы это правило было как в Бундеслиге, где в случае заражения COVID-19 на карантин уйдет только этот футболист, а вся команда просто будут делать тесты, не уходя в изоляцию.

Однако некоторые клубы уже тренируются в группах. Так итальянские СМИ сообщают, что «Лацио» уже приступил к ним, несмотря на запрет властей.

Все новости
Официально«Рубин» возобновит тренировки 16 мая
Сегодня, 18:39 Комментарии4
«Зенит» получил разрешение возобновить тренировки на клубной базе
Сегодня, 12:42 Комментарии11
ОфициальноАвстрийские клубы недовольны, что ЛАСК начал полноценные тренировки
Сегодня, 12:03 Комментарии5
Рамос опубликовал фотографию в маске с тренировки «Реала»
Сегодня, 11:31 ФотоКомментарии15
Руководство Татарстана разрешило «Рубину» возобновить тренировки
Сегодня, 10:35 Комментарии7
ОфициальноМЛС до 1 июня продлила индивидуальные тренировки
Сегодня, 10:29 ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:30
нужны серьёзные переговоры
Ozabot
Ozabot ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 16:22
Это те клубы, у которых нет денег на подкуп медицинской комиссии.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:46
название не соответствует тексту. По названию очкощники - клубы, по тексту - федерация футбола Италии ))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:37
Это те клубы которые могут вылететь и те кому ничего не светит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:34
все бояться и прикрывают свои сидения))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:28, ред.
Ну что сложного?)...каждый футболист в скафандре прибывает на игру в личном пепелаце...эцилопп со свистком тоже в скафандре...дистанция 4 метра...нормально будет все...новая реальность...
juvenale
juvenale
сегодня в 12:15
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:04
    Договорятся, сезон в любом случае закончат , раз решили.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:56
    Сейчас прослушал по радио новые правила Бундеслиги,для возобновления турнира.Это полный маразм,неисполнимый и мёртворождённый! Типа :Запрещены контакты,общения с судьями,плевать на газоны,прибывать надо в машинах с дистанцией (и по времени) и куча ещё чего безумного.Далее будет бесконтактный хоккей,единоборства и пр. Ребята из интернета,вы победили;недаром давно и упорно разрабатывали симуляторы игр.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 11:51
    Раздор у макаронников.
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:50
    и правильно делают
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:46
    Почему то да же не удивлен.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100