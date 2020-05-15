9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки

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сегодня, 11:44

Девять клубов Серии А выступают против возобновления командных тренировок с 18 мая.

Источник сообщает, что этими клубами являются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Они выступают против медицинского протокола. В нем прописано, что если у одного футболиста или сотрудника клуба найдут коронавирус, то вся команда отправится на 15-дневный карантин. Итальянские клубы хотят, чтобы это правило было как в Бундеслиге, где в случае заражения COVID-19 на карантин уйдет только этот футболист, а вся команда просто будут делать тесты, не уходя в изоляцию.