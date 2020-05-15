Депутат Лебедев: «Если бы не пандемия, пиво бы уже вернулось на стадионы»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, когда будет рассмотрен законопроект по возвращению пива на стадионы во время спортивных мероприятий:

Понимание есть в том, что законопроект будет рассмотрен и обсужден. На сегодняшний день дату мы назвать не может, поскольку пандемия нарушила все планы. По нашим подсчетам, если бы все было хорошо, закон был бы уже принят. А в этой ситуации мы не считаем для себя правильным подсовывать его на принятие парламентом в тех условиях, когда работа идет в основном для законов, связанных с пандемией.

До конца мая мы еще подождем. А в июне выйдем на второе и третье чтение.