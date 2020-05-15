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Депутат Лебедев: «Если бы не пандемия, пиво бы уже вернулось на стадионы»

сегодня, 16:49

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, когда будет рассмотрен законопроект по возвращению пива на стадионы во время спортивных мероприятий:

Понимание есть в том, что законопроект будет рассмотрен и обсужден. На сегодняшний день дату мы назвать не может, поскольку пандемия нарушила все планы. По нашим подсчетам, если бы все было хорошо, закон был бы уже принят. А в этой ситуации мы не считаем для себя правильным подсовывать его на принятие парламентом в тех условиях, когда работа идет в основном для законов, связанных с пандемией.

До конца мая мы еще подождем. А в июне выйдем на второе и третье чтение.

Ранее Лебедев поделился мнением о возобновлении РПЛ.

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112910415
112910415
сегодня в 20:13
будет и пиво, будет ...
galem72
galem72
сегодня в 19:59
Людям из-за пандемии жрать нечего, жить негде и не на что, а этот депутатский лысый упырь трещит о пиве. Как же прогнила вертикаль власти...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:02
Кто о чём, а депутат о прибыли(!
VIPded
VIPded
сегодня в 17:02
Никак не долоббирует лдпр пивной заказик?)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:00
и кому это нужно кроме барыг)))))
beefs
beefs
сегодня в 16:52
кому что, а...
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