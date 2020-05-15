Депутат Дегтярев: «Клубам необходимо строго соблюдать меры медпротокола»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением о возобновлении сезона в РПЛ с 21 июня:

Спортсмены и болельщики с нетерпением ждут возвращения футбола. После выступления президента Владимира Владимировича Путина о поэтапном выходе из режима ограничений началась работа над планом послаблений и в сфере спорта. Возобновление чемпионата — это не только большой шаг, но и большая ответственность. Очень многое зависит от клубов.

Именно им предстоит следить за строгим соблюдением медицинского протокола и мер безопасности, включая порядок прибытия на матчи, проведение тренировок, приветствий, тестирование игроков и персонала на коронавирус. Также нужно будет решить вопрос о возвращении легионеров. Будем надеяться, что соблюдение всех мер предосторожности позволит подготовиться и благополучно доиграть чемпионат.