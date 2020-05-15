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Депутат Дегтярев: «Клубам необходимо строго соблюдать меры медпротокола»

сегодня, 16:54

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением о возобновлении сезона в РПЛ с 21 июня:

Спортсмены и болельщики с нетерпением ждут возвращения футбола. После выступления президента Владимира Владимировича Путина о поэтапном выходе из режима ограничений началась работа над планом послаблений и в сфере спорта. Возобновление чемпионата — это не только большой шаг, но и большая ответственность. Очень многое зависит от клубов.

Именно им предстоит следить за строгим соблюдением медицинского протокола и мер безопасности, включая порядок прибытия на матчи, проведение тренировок, приветствий, тестирование игроков и персонала на коронавирус. Также нужно будет решить вопрос о возвращении легионеров. Будем надеяться, что соблюдение всех мер предосторожности позволит подготовиться и благополучно доиграть чемпионат.

Ранее депутат Игорь Лебедев заявил, что возобновление футбола придаст больше позитива гражданам.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:57
Вчера не поверил своим глазам и ушам, когда увидел и услышал этого товарища - Председателя комитета Гос.думы... , который, не моргнув глазом, так объяснил новые претензии ВАДа к нашей стране по положительным допинг.пробам: " Это, говорит, месть ВАДа (!!!) за отлично проведенную летнюю Олимпиаду в Сочи". Подумалось, сколько же идиотов во власти, которые с серьёзным видом, с чувством, толком, расстановкой учат нас жизни и занимают при этом высокие государственные посты.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:59
ну прям теперь депутатский надзор будет))))чудик)
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