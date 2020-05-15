Депутат Лебедев: «Возвращение футбола придаст гражданам больше позитива»

Зампред Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возобновление РПЛ с 21 июня:
Это абсолютно правильное и необходимое решение. Наши болельщики за время изоляции соскучились по положительным эмоциям и зрелищу, футбол любит большое количество людей в нашей стране. Возвращения футбола, хоть и без болельщиков, но на экраны, придаст нашим гражданам побольше позитива.
Здесь важен и спортивный принцип. Завершение чемпионата по текущей таблицы могло быть для некоторых клубов проблемой, и спортивный принцип был бы нарушен. Правильно, что приняли решение доиграть, пусть даже без зрителей.
Ранее известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возобновлении сезона.