Депутат Лебедев: «Возвращение футбола придаст гражданам больше позитива»

Зампред Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возобновление РПЛ с 21 июня:

Это абсолютно правильное и необходимое решение. Наши болельщики за время изоляции соскучились по положительным эмоциям и зрелищу, футбол любит большое количество людей в нашей стране. Возвращения футбола, хоть и без болельщиков, но на экраны, придаст нашим гражданам побольше позитива.

Здесь важен и спортивный принцип. Завершение чемпионата по текущей таблицы могло быть для некоторых клубов проблемой, и спортивный принцип был бы нарушен. Правильно, что приняли решение доиграть, пусть даже без зрителей.