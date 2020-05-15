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Депутат Лебедев: «Возвращение футбола придаст гражданам больше позитива»

сегодня, 16:43

Зампред Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возобновление РПЛ с 21 июня:

Это абсолютно правильное и необходимое решение. Наши болельщики за время изоляции соскучились по положительным эмоциям и зрелищу, футбол любит большое количество людей в нашей стране. Возвращения футбола, хоть и без болельщиков, но на экраны, придаст нашим гражданам побольше позитива.

Здесь важен и спортивный принцип. Завершение чемпионата по текущей таблицы могло быть для некоторых клубов проблемой, и спортивный принцип был бы нарушен. Правильно, что приняли решение доиграть, пусть даже без зрителей.

Ранее известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возобновлении сезона.

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galem72
galem72
сегодня в 19:55
Придаст больше позитива гражданам исключительно денежная составляющая. Народу в этой ситуации зрелище не заменит опустевший холодильник.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:26
чуть меньше порадует если таких как ты от власти уберут))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:56
Глупое решенее. Чего вы за немцами то гонетесь? Они бы и рады не мучатся и завершить свой сезон хоть сейчас но вынуждены играть из за контрактов из за того что их смотрит весь мир. Большие деньги требуют больших жертв. А вам надо было брать премер Голандии или Франции. У них местечковые чемпеонаты как и Рпл, дорогих контрактов нет и поэтому они принели разумное решенее все закончить и уже спокойно готовятся к новому сезону.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:45
Без футбола тоска зеленая...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:44
Это точно...
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