Боярский: «Все сильно соскучились по футболу»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возобновлении РПЛ с 21 июня:

Это очень хорошее известие, потому что все сильно соскучились по футболу. Пусть на трибунах пока не будет зрителей, но матчи можно посмотреть по телевизору. Но я уверен в том, что к следующему сезону ситуация изменится, и футбол опять будет проходить в присутствии большого количества болельщиков.