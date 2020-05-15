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Боярский: «Все сильно соскучились по футболу»

сегодня, 16:39

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возобновлении РПЛ с 21 июня:

Это очень хорошее известие, потому что все сильно соскучились по футболу. Пусть на трибунах пока не будет зрителей, но матчи можно посмотреть по телевизору. Но я уверен в том, что к следующему сезону ситуация изменится, и футбол опять будет проходить в присутствии большого количества болельщиков.

Ранее нападающий «Урала» Павел Погребняк также поддержал решение РФС возобновить чемпионат и Кубок России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:01
туман рассеялся ещё не в полной мере
galem72
galem72
сегодня в 19:52
Все соскучились по футболу??? Миллионам россиян, потерявшим работу, бизнес, доход и жильё, заимевшим долги по ипотеке и кредитам в результате нелепой самоизоляции, точно не до скуки по футболу. Но, к сожалению, холуям плешивого режима этого не понять. Они вечно будут петь подобные оды во время чумы.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:28
Тысяча чертей, канальявирус!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:18
рад за мишу)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:53
Без футбола Мишаня сопьётся совсем.
stromshik
stromshik
сегодня в 17:49
Соскучились по футболу, а не по Зениту
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:17
Здоровья Сергеевичу!)
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 17:15
дартаньян прав на все 100, спившемуся мушкетеру без разницы где лейку заливать на трибунах или дома перед телевизором, главное чтобы шарфом своим не удушился в пьяном угаре
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:43
Орлов и Боярский вместе из запоя вышли?
beefs
beefs
сегодня в 16:40
ух ты а мы и не знали
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