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Слуцкий: «Возмущён, как „Локомотив“ убрал Сёмина»

сегодня, 17:58

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение «Локомотива» не продлять контракт с главным тренером Юрием Сёминым:

Право руководителей продлевать или не продлевать контракт. Логика может быть за кулисами. Но, на мой взгляд, как говорил Сергей Николаевич Галицкий, не бывает красивых расставаний.

С одной стороны, я с ним абсолютно согласен. С другой стороны, может быть, мне везло с работодателями, что все было всегда максимально корректно, все было известно заранее. Все проходило с минимальными личностными и репутационными потерями.

Прежде всего меня возмущает, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Это правило игры, все выбрали эту профессию сами. Меня когда-то возмущало, как «Кубань» рассталась с Виктором Ганчаренко, и я активно выступал на этот счет. Какие формулировки делались. И здесь, сейчас, как все это происходило… Когда говорится, чтобы за комментариями обращались к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз.

Юрий Палыч как никто заслужил уважения и огромных почестей и результатом, и преданностью клубу. Но даже дело не в этом. В любом случае, хоть красивых расставаний не бывает, надо хотя бы попытаться, чтобы оно прошло максимально безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации.

Ранее Слуцкий рассказал, чего боится при возобновлении сезона в РПЛ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:31
Локомотив потерял часть поклонников таким решением
Сп62
Сп62
сегодня в 19:51
Заслуженных людей так не провожают. Хоть бы показуху какую нибудь придумали. Вымпелы, подарки, цветы и т.д.
pomor 445
pomor 445 ответ andrefino13 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Кому судить?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:39
Вся общественность возмущена до невозможности. Вот он "капитализм с человеческим лицом" который нам обещали. Кто ближе к "кормушке" тот и правит бал.
Противно все это.
andrefino13
andrefino13 ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 18:16
А он заслужил, что бы с ним расстаться? О чём ты?
bacek15
bacek15
сегодня в 18:13
Всё верно сказано.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:12
Скоро и тебя уберут Пончик. Вот тогда возмущайся!
beefs
beefs
сегодня в 18:12
как раз все по современному
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:11
Сила действия равна силе противодействия. Это непреложный закон природы. Если бы Сёмин ушёл добровольно, то увидели бы праздник проводов с фейерверками и почестями, но он выбрал скандальное противодействие. Действие получил равное. Взаимодействия не получилось совсем. В памяти останется одна грязь и разброд.
isamsn
isamsn
сегодня в 18:10
Главное конечно как убрали, но и кто убрал. Кикнадзе и Мещеряков по сути своей мелкие пакостники и как специалисты в футболе ничтожны... Наверно тут закулисные финансовые решалы всё обстряпали.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:03
Не он один))
Faustello
Faustello
сегодня в 18:03
Для того чтобы убрать Леонида, достаточно всего лишь ослабить болты крепления кресла и он сам укатится)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:03
Возмущённых много.
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