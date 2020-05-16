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Тихонов: «Если „Ростов“ попадёт в Лигу чемпионов, то лидеры останутся»

сегодня, 17:16

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов затруднился ответить на вопрос о том, что «Краснодар» или «Ростов» финишируют выше:

Назову шансы на итоговый успех равными. Все будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. Все же была очень большая пауза. В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного. Одна-две ошибки — и ты можешь пролететь мимо. Многое решит фактор случайности, поскольку подготовка получится скомканной. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом «Ростов» смотрится ничуть не хуже.

Здесь стоит говорить о том, что фактор домашних стен нивелируется. Зато, когда выходишь играть при пустых трибунах, делаешь это спокойно и не нервничаешь. Я не могу сравнить оставшиеся матчи сезона с контрольными, все же в них будет решаться судьба медалей и путёвок в еврокубки. На кону будут стоять серьезные деньги. А отсутствие фанатов — форс-мажор. Хорошо, если вообще начнём доигрывать сезон.  

Если «Ростов» пробьется в групповой этап ЛЧ, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире. Плюс клуб получит серьезные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков.

Ранее экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков выступил против возобновления сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:24
Если да кабы, ждем продолжения "сериала" и в концовке все и узнаем.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:20
Краснодар конечно выше
Faustello
Faustello ответ dino-hsv (раскрыть)
сегодня в 18:05
Согласен, но только с квалификации))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:56
Всё зависит от настроения Карпина.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 17:35
2 недели назад шансов было мало, а после самоустранения локо ростов уже в лч :)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:16
С Песьяковым у нас шансов не много
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