Тихонов: «Если „Ростов“ попадёт в Лигу чемпионов, то лидеры останутся»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов затруднился ответить на вопрос о том, что «Краснодар» или «Ростов» финишируют выше:
Назову шансы на итоговый успех равными. Все будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. Все же была очень большая пауза. В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного. Одна-две ошибки — и ты можешь пролететь мимо. Многое решит фактор случайности, поскольку подготовка получится скомканной. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом «Ростов» смотрится ничуть не хуже.
Здесь стоит говорить о том, что фактор домашних стен нивелируется. Зато, когда выходишь играть при пустых трибунах, делаешь это спокойно и не нервничаешь. Я не могу сравнить оставшиеся матчи сезона с контрольными, все же в них будет решаться судьба медалей и путёвок в еврокубки. На кону будут стоять серьезные деньги. А отсутствие фанатов — форс-мажор. Хорошо, если вообще начнём доигрывать сезон.
Если «Ростов» пробьется в групповой этап ЛЧ, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире. Плюс клуб получит серьезные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков.
Ранее экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков выступил против возобновления сезона.