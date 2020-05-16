Червиченко: «„Спартак“ выглядит посредственно»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении «красно-белых» в этом сезоне, а также заявил, что москвичам не нужно выкупать форварда у «Крыльев Советов»:

Объективно команде в РПЛ светит не слишком многое, даже от пятого места «Спартак» отделяют восемь очков. А главное, игра красно-белых оставляет желать лучшего. По крайней мере, можно использовать оставшиеся встречи, чтобы выстроить структуру, ведь пауза между сезонами получится минимальной.

Жизнь показывает, что если команда жертвует одним турниром в угоду другому, она, как правило, проваливается в обоих. Поэтому выжимать максимум нужно из каждого матча. При этом в Кубке России «Спартаку» придется очень непросто, ведь в полуфинале ждет «Зенит».

Если бы «красно-белые» здорово выглядели, точно не шли бы на восьмом месте. Кто-то скажет, что подопечные Доменико Тедеско хорошо бежали, только вот они не легкоатлеты. А в паре встреч красно-белым откровенно повезло. На мой взгляд, на протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно. Уж не им жаловаться на остановку чемпионата. Не случись пандемии коронавируса, выше шестого места они все равно бы не поднялись. А сейчас у москвичей может появиться шанс заскочить выше. Многое будет зависеть от состояния «Ростова» и ЦСКА .

Соболев «Спартаку» не нужен. Что он показал в Москве? Он забил хотя бы один мяч? Да, Александр ярко блеснул в первой половине сезона, но на этом все закончилось. И то, после того как на него обратили внимание и начали относиться серьезнее, Соболев забивать перестал. А хороший нападающий должен поражать чужие ворота в любой ситуации. Так что покупка Соболева обернется для «Спартака» очередными выброшенными на ветер деньгами. Вы просто вспомните, сколько команд отказались от него. Если человека берут за миллионы, он должен даже в трех играх забивать минимум один.