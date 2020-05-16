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Червиченко: «„Спартак“ выглядит посредственно»

сегодня, 17:31

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении «красно-белых» в этом сезоне, а также заявил, что москвичам не нужно выкупать форварда Александра Соболева у «Крыльев Советов»:

Объективно команде в РПЛ светит не слишком многое, даже от пятого места «Спартак» отделяют восемь очков. А главное, игра красно-белых оставляет желать лучшего. По крайней мере, можно использовать оставшиеся встречи, чтобы выстроить структуру, ведь пауза между сезонами получится минимальной.

Жизнь показывает, что если команда жертвует одним турниром в угоду другому, она, как правило, проваливается в обоих. Поэтому выжимать максимум нужно из каждого матча. При этом в Кубке России «Спартаку» придется очень непросто, ведь в полуфинале ждет «Зенит». 

Если бы «красно-белые» здорово выглядели, точно не шли бы на восьмом месте. Кто-то скажет, что подопечные Доменико Тедеско хорошо бежали, только вот они не легкоатлеты. А в паре встреч красно-белым откровенно повезло. На мой взгляд, на протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно. Уж не им жаловаться на остановку чемпионата. Не случись пандемии коронавируса, выше шестого места они все равно бы не поднялись. А сейчас у москвичей может появиться шанс заскочить выше. Многое будет зависеть от состояния «Ростова» и ЦСКА.

Соболев «Спартаку» не нужен. Что он показал в Москве? Он забил хотя бы один мяч? Да, Александр ярко блеснул в первой половине сезона, но на этом все закончилось. И то, после того как на него обратили внимание и начали относиться серьезнее, Соболев забивать перестал. А хороший нападающий должен поражать чужие ворота в любой ситуации. Так что покупка Соболева обернется для «Спартака» очередными выброшенными на ветер деньгами. Вы просто вспомните, сколько команд отказались от него. Если человека берут за миллионы, он должен даже в трех играх забивать минимум один.

Ранее Червиченко прокомментировал возобновление сезона в Бундеслиге.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 20:13
Особенно посредственно Спартак выглядел 4 марта в матче с ЦСКА.Сыграли мы очень позорно не забив 4 банку коням в меньшинстве. Стыдобища!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:45
Любит черячок порсят до визга. Трасовским в этом году ничего не светит.
ABir
ABir
сегодня в 18:43
Жив ещё курилка Червячок!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 18:19
"Выглядит" выглядит как лишнее слово. Посредственность
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:15
помню при черве спартак кое как за 10 место зацепился с топовыми мукунку,никакой руководитель,только и может языком чесать
Faustello
Faustello ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 18:01, ред.
Ей богу, имхо червяк записал на кассету 90 минут трэша и угара над Спартаком и при удобном случае просто врубает её. Иначе я не представляю как он ещё не зае... глумится над Тарасовкой)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:00
Спартак давно уже посредственная команда. Громят её все кому не лень. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:49
Спартак всегда выглядел посредственно.
морозз
морозз
сегодня в 17:45
Андрей при слове Спартак начинает напоминать огнедышащего быка, эта « любовь» походу на всю жизнь!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:42
Никто сейчас не знает,как кто будет выглядеть в конце июня.Но все стараются проявить свои способности как прогнозиста и специалиста в области футбола.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:41
Выше восьмого места увидеть спартак никто и не ожидал. Закономерно было бы им находиться в зоне вылета, но поддержка федуна сыграла свою роль
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:33
да Спартак не тот
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:32
Червь вечный оппонент
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