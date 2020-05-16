Слуцкий: «Если всё продумано, то я за доигровку сезона»

Главный тренер «Рубина» рассказал, чего боится при возобновлении чемпионата:

Боюсь ли вылететь с «Рубином»? При чем тут это? Я же говорю об объективных вещах. Не как тренер «Рубина», а как человек, который находится в футболе. Я понимаю, что риск вылета есть у любой из команд, которая находится внизу. Но я больше говорю о том, что будет со следующего сезона для команд, которые сохранят прописку и вынуждены будут менять большую группу игроков. Если бы это была нормальная доигровка, с хорошими паузами между чемпионатами, то я только за, чтобы доиграть и вернуться к тренировкам и матчам.

Общая тенденция такая, что нужно выявить чемпиона и соблюсти спортивные принципы. Да, это важно. Но важно при этом и стратегическое планирование. Я за то, чтобы доиграть, но чтобы новый чемпионат команды начали в более-менее равных условиях.

Если нам придется сдвигать даты, то уже будет некуда. Мы и так заканчиваем один чемпионат и тут же начинаем новый. Я за то, чтобы максимально правильно продумать эту ситуацию. Я не даю никому никаких советов о том, кого признавать чемпионом и кого отправлять на вылет. Вопросов много. Если все это продумано, то я за то, чтобы мы доиграли и начали спокойно следующий чемпионат.