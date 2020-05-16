ГлавнаяНовости

Слуцкий: «Если всё продумано, то я за доигровку сезона»

сегодня, 17:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, чего боится при возобновлении чемпионата:

Боюсь ли вылететь с «Рубином»? При чем тут это? Я же говорю об объективных вещах. Не как тренер «Рубина», а как человек, который находится в футболе. Я понимаю, что риск вылета есть у любой из команд, которая находится внизу. Но я больше говорю о том, что будет со следующего сезона для команд, которые сохранят прописку и вынуждены будут менять большую группу игроков. Если бы это была нормальная доигровка, с хорошими паузами между чемпионатами, то я только за, чтобы доиграть и вернуться к тренировкам и матчам.

Общая тенденция такая, что нужно выявить чемпиона и соблюсти спортивные принципы. Да, это важно. Но важно при этом и стратегическое планирование. Я за то, чтобы доиграть, но чтобы новый чемпионат команды начали в более-менее равных условиях.

Если нам придется сдвигать даты, то уже будет некуда. Мы и так заканчиваем один чемпионат и тут же начинаем новый. Я за то, чтобы максимально правильно продумать эту ситуацию. Я не даю никому никаких советов о том, кого признавать чемпионом и кого отправлять на вылет. Вопросов много. Если все это продумано, то я за то, чтобы мы доиграли и начали спокойно следующий чемпионат.

Напомним, что с сегодняшнего дня «Рубин» возобновил тренировки.

Все новости
Семак: «Поддерживаю введение пяти замен за матч»
Сегодня, 20:59 Комментарии2
Геркус — о Холанде: «Чем его кормят?»
Сегодня, 20:32 Комментарии4
Евсеев посмотрел рурское дерби, занимаясь на велотренажёре
Сегодня, 20:28 ФотоКомментарии3
Мостовой — о рурском дерби: «Такой футбол только под бокал вина смотреть»
Сегодня, 20:21 Комментарии7
Глушаков — об игре Холанда: «Фактурный. Думаю, есть перспективы»
Сегодня, 19:54 ФотоКомментарии3
Васильков: «Легионеры должны стараться добраться до своей спортивной базы»
Сегодня, 19:03 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:39
В России всё продумано такого не может быть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:02
Умно и грамотно!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:59
ха-ха... всё продумано как слить игру ...
Faustello
Faustello
сегодня в 17:58
Если раскачиваться сильно, то будут генерироваться атмосферные фронты которые при наличии вируса будут его широко распространять.
Придется связать Лёню!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:50
всё продумано это хорошо, если так на самом деле
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100