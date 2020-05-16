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Р. Гусев: «Пауза поможет Чалову переосмыслить свою игру»

сегодня, 17:22

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, как перерыв может сказаться на игре «армейцев»:

Все находятся в равных условиях. Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что матчи пройдут при пустых трибунах. По ЦСКА с его армией поклонников нанесен серьезный удар. Но думаю, армейцы в состоянии все же пробиться в ЛЧ.

Уверен, подопечные Виктора Ганчаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром». Я верю в этих игроков и верю в этого тренера. Все-таки у людей есть амбиции, они понимают, в каком клубе находятся и какие цели перед собой всегда ставит ЦСКА.

Проводить по два матча в неделю — абсолютно нормально. У ЦСКА молодая команда, ребята будут быстро восстанавливаться. В этом плане проблем возникнуть не должно. И у меня совершенно нет ощущения, что армейцы с Ганчаренко достигли своего пика. Более того, ЦСКА не показывает своего максимума. Потенциал молодых ребят, собранных Ганчаренко, очень высок. Их прогресс — дело времени.

Пауза вообще многим поможет переосмыслить свою игру, в том числе Чалову. Но, обсуждая отсутствие голов, многие почему-то ругают именно нападающего, хотя дело не только в нем. Команде порой просто не хватает агрессии, а где-то — везения. Но летом картина может поменяться, возможно, март — не лучший для ЦСКА месяц. А то, что ребята умеют играть в футбол, они демонстрировали не раз.

Ранее хавбек ЦСКА Константин Кучаев поддержал возобновление сезона.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:51
Пусть все будет так, как сказал Ролан, на зависть любителям бклан-арены , семАк и пультов.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:24
Чалов может мыслить? Сомневаюсь.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:23
По ЦСКА с его армией поклонников нанесен серьезный удар.
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Армия диванных поклонников. На стадионе их нет. Так что кони не сильно пострадают. Им это даже выгодно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:20
Как говорит русская пословица -- даст бог день, даст и пищу ( для разговоров))))
Посмотрим.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:49
Возобновимся и посмотрим.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:39
Игра покажет, игра рассудит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:38
Чалову поможет только палка.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:25
А если не поможет..:)))
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