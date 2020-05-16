Р. Гусев: «Пауза поможет Чалову переосмыслить свою игру»

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал, как перерыв может сказаться на игре «армейцев»:

Все находятся в равных условиях. Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что матчи пройдут при пустых трибунах. По ЦСКА с его армией поклонников нанесен серьезный удар. Но думаю, армейцы в состоянии все же пробиться в ЛЧ .

Уверен, подопечные Виктора Ганчаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром». Я верю в этих игроков и верю в этого тренера. Все-таки у людей есть амбиции, они понимают, в каком клубе находятся и какие цели перед собой всегда ставит ЦСКА .

Проводить по два матча в неделю — абсолютно нормально. У ЦСКА молодая команда, ребята будут быстро восстанавливаться. В этом плане проблем возникнуть не должно. И у меня совершенно нет ощущения, что армейцы с Ганчаренко достигли своего пика. Более того, ЦСКА не показывает своего максимума. Потенциал молодых ребят, собранных Ганчаренко, очень высок. Их прогресс — дело времени.