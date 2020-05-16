Р. Гусев: «Пауза поможет Чалову переосмыслить свою игру»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, как перерыв может сказаться на игре «армейцев»:
Все находятся в равных условиях. Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что матчи пройдут при пустых трибунах. По ЦСКА с его армией поклонников нанесен серьезный удар. Но думаю, армейцы в состоянии все же пробиться в ЛЧ.
Уверен, подопечные Виктора Ганчаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром». Я верю в этих игроков и верю в этого тренера. Все-таки у людей есть амбиции, они понимают, в каком клубе находятся и какие цели перед собой всегда ставит ЦСКА.
Проводить по два матча в неделю — абсолютно нормально. У ЦСКА молодая команда, ребята будут быстро восстанавливаться. В этом плане проблем возникнуть не должно. И у меня совершенно нет ощущения, что армейцы с Ганчаренко достигли своего пика. Более того, ЦСКА не показывает своего максимума. Потенциал молодых ребят, собранных Ганчаренко, очень высок. Их прогресс — дело времени.
Пауза вообще многим поможет переосмыслить свою игру, в том числе Чалову. Но, обсуждая отсутствие голов, многие почему-то ругают именно нападающего, хотя дело не только в нем. Команде порой просто не хватает агрессии, а где-то — везения. Но летом картина может поменяться, возможно, март — не лучший для ЦСКА месяц. А то, что ребята умеют играть в футбол, они демонстрировали не раз.
Ранее хавбек ЦСКА Константин Кучаев поддержал возобновление сезона.
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Армия диванных поклонников. На стадионе их нет. Так что кони не сильно пострадают. Им это даже выгодно.
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Армия диванных поклонников. На стадионе их нет. Так что кони не сильно пострадают. Им это даже выгодно.
Посмотрим.
Посмотрим.