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А. Кержаков: «Нужно было завершить чемпионат досрочно»

сегодня, 17:02

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступил против возобновления РПЛ:

Вероятность завоевания «Зенитом» чемпионства составляет 99% и даже выше. Такой гандикап преследователи вряд ли смогут отыграть. При этом в команде все наверняка горят желанием взять Кубок России и оформить «золотой дубль». Думаю, ребятам важно все-таки доиграть сезон. Во-первых, они любят футбол. Во-вторых, хотят получить заслуженные золотые медали без всяких оговорок. Да и статистику никто не отменял. У многих в контракте прописаны бонусы за определенное количество матчей или голов.

Всем игрокам придется очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему. 

Напомним, что чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:26
Хорошо что не все так думают
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:17
картонный чемпион бы прикрепилось на вечно,сам что ли не понимает
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:52
Надо было завершить досрочно, чтобы зенит назначить чемпионом, Саша с возрастом смахивает на Гену.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:03
Нет уж, пусть играют, даже без зрителей
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