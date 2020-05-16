А. Кержаков: «Нужно было завершить чемпионат досрочно»

Бывший нападающий «Зенита» выступил против возобновления РПЛ :

Вероятность завоевания «Зенитом» чемпионства составляет 99% и даже выше. Такой гандикап преследователи вряд ли смогут отыграть. При этом в команде все наверняка горят желанием взять Кубок России и оформить «золотой дубль». Думаю, ребятам важно все-таки доиграть сезон. Во-первых, они любят футбол. Во-вторых, хотят получить заслуженные золотые медали без всяких оговорок. Да и статистику никто не отменял. У многих в контракте прописаны бонусы за определенное количество матчей или голов.

Всем игрокам придется очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему.