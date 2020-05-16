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ФНЛ хочет начать новый сезон 2 августа

сегодня, 20:52

По информации источника, ФНЛ намерена начать новый сезон 2 августа. Межсезонье для вылетевших клубов из РПЛ будет всего лишь 10 дней. В качестве резервной даты старта сезона 2020/2021 рассматривается 9 августа.

Количество участников пока что не определено. Ранее сообщалось, что никто из ФНЛ вылетать не будет, а также добавятся пять клубов — лидеров своих зон в ПФЛ. После снятия курского «Авангарда» ожидается, что в сезоне 2020/2021 в лиге сыграют 22 клуба.

ФНЛ не рассматривает варианты сокращения на зоны. Лига планирует сыграть в два круга. Календарь будет уплотнен за счет матчей, которые будут проходить через три дня на четвертый. Осеннюю часть сезона, как и обычно, планируется завершить в конце ноября, а весеннюю начать в начале марта.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:13
Боюсь, команды будут сниматься. Денег нет...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:55
всё смешалось в этом мире.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:55
Там без них решат, их мнение сейчас не спрашивают
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