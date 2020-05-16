ФНЛ хочет начать новый сезон 2 августа

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сегодня, 20:52

По информации источника, ФНЛ намерена начать новый сезон 2 августа. Межсезонье для вылетевших клубов из РПЛ будет всего лишь 10 дней. В качестве резервной даты старта сезона 2020/2021 рассматривается 9 августа.

Количество участников пока что не определено. Ранее сообщалось, что никто из ФНЛ вылетать не будет, а также добавятся пять клубов — лидеров своих зон в ПФЛ . После снятия курского «Авангарда» ожидается, что в сезоне 2020/2021 в лиге сыграют 22 клуба.