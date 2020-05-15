Долгожданный рестарт. РПЛ вернётся в июне!

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сегодня, 18:30

«Соккер.ру» радуется появлению еще одной даты в футбольном календаре: на 21 июня запланировано возвращение российского футбола!

Было много пересудов, мнений и споров о том, стоит возобновлять сезон в РПЛ или лучше свернуть лавочку, признать «Зенит» чемпионом и готовиться к старту следующего чемпионата. Сегодня исполком РФС собрался в режиме видеоконференции и принял решение: футболу быть!

РПЛ и Кубку России — зеленый свет. ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Итак, в июне, а точнее в 21-й день первого летнего месяца, планируется возвращение большого футбола в России. Касается это только Российской Премьер-Лиги, которую хотят довести до логического завершения, а вот ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно, зафиксированные по состоянию на 17-е марта результаты считаются финальными. Планируется доиграть и Кубок России, где осталось провести четыре матча: один четвертьфинал, два полуфинала и финал.

РПЛ : особенности проведения и расписание

Оставшиеся 8 туров чемпионата России планируется доиграть за один месяц. Пять туров приходятся на выходные дни, еще три будут сыграны в середине недели. Матчи будут проходить без зрителей, командам разрешается делать по 5 замен.

Что касается регламента, то стыковые матчи отменены, команды, занявшие два последних места в РПЛ , вылетают напрямую, а вот новички уже известны: «Ротор» и «Химки» следующий сезон начнут на элитном уровне, если благополучно пройдут процедуру лицензирования.

23 тур: 21 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

30 тур: 22 июля

В предварительном расписании фиксируется один день для проведения тура, но в действительности матчи одного раунда могут проходить в течение трех-четырех дней. Точное расписание появится позднее. Предполагается, что команды будут играть на домашних стадионах, вариант с проведением оставшихся матчей на нейтральных полях рассматривался, но от него отказались из-за сложностей с размещением команд предоставлением им условий для тренировок.

Александр Дюков подчеркивает, что окончательное решение о возобновлении футбольных турниров остается за государством, при этом президент РФС называет возвращение футбола «важным социальным сигналом перехода к нормальному образу жизни». Говорит Дюков и о том, что возобновление РПЛ позволит выполнить обязательства перед партнерами и спонсорами, отработать до конца ТВ-контракт. Если чемпионат не будет доведен до конца (например, остановится из-за новой вспышки коронавируса), то результаты будут зафиксированы по последнему сыгранному туру.

Кубок России: календарь и важные нюансы

1/4 финала: 24 июня

1/2 финала: 18-19 июля

Финал: 25 июля

В Кубке России осталось сыграть четыре матча: четвертьфинал «Шинник» — «Урал», матч победителя этой пары с «Химками» в полуфинале, шикарный по афише второй полуфинал «Зенит» — «Спартак» и, конечно, финал. При этом количество матчей может внезапно сократиться вдвое. По слухам, клубам ФНЛ «Химкам» и «Шиннику» предложат без санкций сняться с розыгрыша кубка, потому что до старта следующего сезона иной соревновательной практики, кроме отдельно стоящих кубковых матчей, у этих команд не предвидится — ФНЛ -то досрочно завершен.

Если «Химки» и «Шинник» решат не мучиться и сдадутся без борьбы, то «Урал» запрыгнет в финал, где будет поджидать победителя суперматча «Зенит» — «Спартак». А может быть, «Спартак» — «Зенит», потому что хозяин встречи по-прежнему не определен. Согласно очереди и по понятиям дома должен играть «Зенит», но в регламенте этот момент не прописан, поэтому москвичи могут настаивать на жеребьевке.

Что будет с истекающими контрактами футболистов?

Крайняя точка истечения контрактов футболистов — обычно июнь месяц, стык двух сезонов. Что будет с футболистами, чьи соглашения истекают в этом году? Есть рекомендации ФИФА и РФС о продлении контрактов до полного завершения соревнований в рамках текущего сезона 2019/20, крайняя точка которого — 2-е августа. Но рекомендация — это не закон, нельзя заставить клубы подписывать невыгодные и ненужные им контракты с игроками, особенно на фоне финансовых трудностей.

Скорее всего, большинство футболистов с истекающими контрактами освободятся в день истечения действующего соглашения, когда футбольные соревнования будут еще идти. Например, «Спартак» будет заканчивать сезона без Андре Шюррле, которого уже не ждут в Москве, и Лоренцо Мельгарехо. Вероятно, и другие команды не досчитаются в составах игроков, на которых весной тренеры еще могли рассчитывать.

Безопасность

Возобновление футбольного сезона в таких условиях невозможно без специального медицинского регламента. РФС и РПЛ не стали изобретать велосипед и списали все у пионеров-отличников: в российском футболе будет применяться «дорожная карта», разработанная в Бундеслиге. На днях мы подробно ее разбирали.

Реакция

Леонид Федун был противником возобновления чемпионата, но в последние дни у владельца «Спартака» было много времени для размышлений (Леонид Арнольдович проходит лечение в связи с COVID-19, желаем здоровья!), и он передумал. Хотя полностью от сомнений и не избавился:

На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон, потому что болельщики и футболисты настолько соскучились по футболу, что сейчас любые отсрочки выглядят неправильно. Но я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, ведь когда игроки через 2-3 недели выйдут на пик формы, может случиться вспышка заразы, ведь пик формы — это всегда потеря иммунитета. Но мы все согласились с этим риском. Доиграем ли сезон до конца? Мои ожидания — 50% на 50%.