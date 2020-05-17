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Владимирское «Торпедо»: «Клуб не ставил вопрос о снятии с ПФЛ»

сегодня, 20:09

Владимирское «Торпедо» отреагировало на новость о своем снятии с ПФЛ:

Руководство футбольного клуба «Торпедо-Владимир» откровенно удивлено информацией о возможной потере нашим клубом профессионального статуса.

По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор ФК «Торпедо-Владимир» Александр Евгеньевич Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований ПФЛ.

Как и любой клуб ПФЛ, ФНЛ и РПЛ владимирское «Торпедо» с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. За последнее время торпедовцы и их болельщики принимают активное участие в различных акциях, направленных на поддержку людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации.

Мы надеемся, что торпедовцы еще не раз будут радовать своих болельщиков победами на футбольном поле!

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответ alex spartakovih (раскрыть)
сегодня в 21:40
Кого-то похвалить? Нет такого задания, вы что-то путаете. И за лайки тоже нет.
112910415
112910415
сегодня в 21:20
воскресли !
ИВЛ, не иначе !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:00
посмотрим что будет дальше))
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 20:57
Еще со спартаком в ПФЛ сражнетесь.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:26
Надежда ещё теплится.
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 20:14
Если не нравится, никто не заставляет играть.
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 20:11
ваше кп намного уступает тому что было в бомбардире!там все решается в прогнозах на матч,а здесь кого то похвалить,кому то лайк накого то подписаться!полная лажа а не кп!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:10
ВЫживут не все - определенно.
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