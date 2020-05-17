Владимирское «Торпедо»: «Клуб не ставил вопрос о снятии с ПФЛ»

Владимирское «Торпедо» отреагировало на новость о своем снятии с ПФЛ :

Руководство футбольного клуба «Торпедо-Владимир» откровенно удивлено информацией о возможной потере нашим клубом профессионального статуса.

По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ , директор ФК «Торпедо-Владимир» Александр Евгеньевич Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований ПФЛ .

Как и любой клуб ПФЛ , ФНЛ и РПЛ владимирское «Торпедо» с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. За последнее время торпедовцы и их болельщики принимают активное участие в различных акциях, направленных на поддержку людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации.

Мы надеемся, что торпедовцы еще не раз будут радовать своих болельщиков победами на футбольном поле!